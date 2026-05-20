O Banco de Sangue do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana, está com os estoques de sangue do tipo O negativo (O-) em nível crítico e faz um apelo urgente à população para a realização de novas doações. A demanda hospitalar permanece constante e depende diretamente da solidariedade dos doadores.

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Considerado doador universal, o sangue O- é indispensável em atendimentos de emergência, especialmente em situações em que não há tempo hábil para a identificação do tipo sanguíneo do paciente. O componente é amplamente utilizado em casos de acidentes graves, cirurgias de urgência e no atendimento a pacientes em estado crítico.

Além das situações emergenciais, o sangue coletado também é fundamental para o tratamento de pacientes internados, pessoas em tratamento oncológico, procedimentos cirúrgicos e outras condições que exigem transfusões.

O Hospital Municipal reforça que doar sangue é um gesto simples, seguro e capaz de salvar vidas. Para doar, é necessário estar em boas condições de saúde, ter entre 16 e 69 anos, pesar mais de 50 quilos e apresentar um documento oficial com foto. Menores de 18 anos devem estar acompanhados pelos responsáveis ou apresentar autorização.

Horário do banco de sangue

O Banco de Sangue funciona de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 13h, com entrada pelo estacionamento da Rua Cuiabá, no Jardim Nossa Senhora de Fátima. O atendimento é realizado por ordem de chegada, sem necessidade de agendamento.

O Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi é administrado pelo Grupo Chavantes, por meio de gestão compartilhada com a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Americana.

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