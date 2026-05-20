A ação faz parte do programa contínuo de fiscalização de ligações irregulares de águas pluviais na rede pública de esgoto e tem como objetivo reduzir extravasamentos, prevenir sobrecargas no sistema, melhorar a eficiência da coleta e contribuir para a preservação ambiental e a qualidade de vida da população.

O Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Americana inicia nesta quarta-feira (20) as vistorias técnicas com utilização de máquina de fumaça na rede coletora de esgoto do município. Os trabalhos começam pelo bairro Morada do Sol e serão ampliados gradativamente para outras localidades da cidade.

No Morada do Sol, os serviços devem durar em torno de 20 dias, podendo sofrer alterações de acordo com as condições climáticas, já que a chuva pode comprometer a eficiência dos testes realizados na rede coletora de esgoto.

Nesta terça-feira (19), equipes do DAE realizaram a distribuição de panfletos informativos nas ruas que receberão os serviços, orientando os moradores sobre os procedimentos e reforçando a segurança da operação.

O teste consiste na inserção de uma fumaça branca, atóxica e sem cheiro na rede coletora de esgoto. A fumaça percorre as tubulações e sai por possíveis pontos de ligação irregular, permitindo identificar conexões indevidas de calhas, ralos externos e águas de chuva na rede de esgotamento sanitário.

A diretora da Unidade Comercial do DAE, Lúcia Camilo de Godoy, destacou a importância da ação e da colaboração da população. “Essa fiscalização é fundamental para identificarmos irregularidades que acabam sobrecarregando a rede de esgoto, principalmente em períodos de chuva intensa. O procedimento é totalmente seguro e as equipes estarão devidamente identificadas para orientar os moradores”, afirmou.

Caso sejam identificadas irregularidades, os fiscais irão orientar os responsáveis pelos imóveis e emitir notificações para que as adequações necessárias sejam realizadas.

O superintendente do DAE, Fábio Renato de Oliveira, reforçou que

a iniciativa busca melhorar o funcionamento do sistema de esgotamento sanitário do município. “Esse trabalho preventivo é essencial para reduzirmos ocorrências de extravasamentos e garantirmos mais eficiência à rede pública. Além disso, é uma ação importante para a preservação ambiental e para a qualidade de vida da população”, disse.

O DAE orienta que os moradores permitam o acesso das equipes quando necessário. Os fiscais estarão uniformizados e identificados com crachá da autarquia durante toda a operação.

A autarquia também reforça que a fumaça utilizada nos testes não oferece riscos à saúde humana nem aos animais de estimação.

Em caso de dúvidas, os moradores podem entrar em contato com os canais oficiais de atendimento do DAE pelo telefone 0800 012 3737 (todos os dias) ou pelo WhatsApp (19) 98100-4714 (todos os dias, das 8h às 22h).

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