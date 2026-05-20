A Escola Municipal de Música “Heitor Villa-Lobos”, de Americana, promove na próxima segunda-feira (25), às 19h30, a “Masterclass – Back to the Blues”, aula aberta e gratuita sobre o gênero musical, no auditório do Centro de Cultura e Lazer (CCL). O espaço está localizado na Avenida Brasil, nº 1.293, no Jardim São Paulo.

Os ingressos devem ser reservados pelo site: https://www.sympla.com.br/evento/aula-aberta-de-blues-escola-municipal-de-musica-de-americana/3425458?share_id=whatsapp.

A aula será conduzida pelo professor Rodrigo Barros e contará com a participação do professor Mateus Pavan, responsável pelo combo instrumental. A programação inclui temas como origem e elementos do blues, escalas e frases, prática em grupo e repertório.

Ghizini de Americana fala ao NM

“A gestão Chico Sardelli e Odir Demarchi atua em diversas frentes na Cultura e sabe da importância da música na vida das pessoas e também na nossa cidade, trazendo lazer e aquecendo nossa economia, quando são realizados shows e eventos. Todos os que quiserem conhecer mais um pouco sobre esse gênero musical, na teoria e na prática, terão agora uma excelente oportunidade para isso, logo em breve”, disse o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

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