Para quem está programando uma viagem com a família no feriado prolongado de Corpus Christi, entre os dias 4 e 7 de junho, o Royal Palm Plaza Resort, em Campinas, preparou uma agenda repleta de atrações e atividades para todas as idades. Durante os quatro dias, o complexo, localizado no interior de São Paulo, oferecerá experiências gastronômicas, programação completa de lazer e de esportes para todas as idades, festa junina e música boa ao vivo.

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A principal atração do feriado de Corpus Christi será a programação temática junina, com o Arraiá do Miniville. A tradicional festa brasileira terá como cenário o castelo do espaço infantil, com decoração temática, banda ao vivo, quadrilha e barracas com comidas e bebidas típicas. Para complementar a atmosfera caipira, o resort promoverá uma apresentação especial da Orquestra de Violas.

Além da programação especial junina, os hóspedes do resort poderão desfrutar de muitas atividades de lazer para crianças e adultos, além de ampla variedade esportiva e de aventuras.

Para as crianças, a programação contará com a Expedição Kata Kuka, que reúne labirintos, arvorismo, escalada e tirolesa, além de interação com a equipe de recreação com brincadeiras diversas, oficinas criativas, teatro infantil, bingo junino animado, camarim infantil com maquiagem temática, restaurante infantil temático, lanchinho vespertino e muitas outras atrações.

Já para adultos e adolescentes, o resort terá aula de dança, oficinas de artes, torneio de arco e flecha, tênis e beach-tennis.

Na esteira da estação fria, o resort programou a abertura da temporada gastronômica de inverno de seu complexo gastronômico. Uma das atrações é a reabertura da Adega Cave do Douro, espaço que funciona apenas no inverno. Climatizado para o período, o local será palco do Festival de Inverno. Os destaques do menu são os fondues, preparados com receitas francesas clássicas, como o Fondue Savoyarde, feito com queijo Gruyere e Emmental, com opções tradicional e vegetariana, o fondue de filet mignon e o de chocolate meio amargo ao Grand-Marnier. Todas as opções acompanhadas de um buffet de antepastos com queijos, frios, pães variados e caldos.

As cotações e reservas para o feriado de Corpus Christi estão disponíveis através do www.royalpalmplaza.com.br ou por meio da central de reservas do resort: [email protected] ou 19 21178002.

SOBRE O ROYAL PALM PLAZA RESORT

O Royal Palm Plaza Resort é um destino cinco estrelas que combina conforto, lazer, esportes e gastronomia no interior de SP. O resort oferece uma infraestrutura completa para todas as idades, incluindo 7 piscinas externas climatizadas, quadras de tênis e beach tennis, campo de futebol, ginásio esportivo, arco e flecha, espaços infantis temáticos e academia moderna e completa. Além disso, para o bem-estar dos hóspedes, há um Spa com serviços de beleza e relaxamento.