Na manhã desta quarta-feira (20), o filho de Raymundo Santilho de Oliveira, conhecido como “Dinho”, confirmou nas redes sociais que o idoso foi encontrado sem vida. Na publicação, o familiar agradeceu a todos que ajudaram nas buscas e compartilharam informações sobre o desaparecimento.

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Raymundo estava desaparecido desde o último domingo, após sair de casa na região do Jardim das Palmeiras, em Sumaré. Ele foi visto pela última vez na divisa entre a Avenida Ampélio Gazzetta, em Nova Odessa, e a Avenida Rebouças, em Sumaré. O filho também informou que os horários do velório serão divulgados posteriormente pela família.

Mensagem do filhe Raymundo

“Quero agradecer de coração a todos que ajudaram nas buscas pelo meu pai divulgando e compartilhando, mas infelizmente meu velhinho foi encontrado sem vida”, escreveu.

As circunstâncias da morte não foram informadas até o momento.