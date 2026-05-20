Nota das Casas Bahia enviada ao NM após incêndio desta terça-feira

O Grupo Casas Bahia informa que no momento do incêndio a unidade estava fechada e não havia ninguém no local. A companhia colabora com as autoridades e o Corpo de Bombeiros na apuração das causas e avaliação dos impactos.

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Durante esse período, os clientes poderão contar com atendimento na unidade da marca localizada no Tivoli Shopping, além do site e dos canais oficiais da rede.

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