A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, divulgou nesta terça-feira (19) a programação completa da 4ª edição do Festival Raízes de Santa Bárbara 2026. O evento será realizado no dia 31 de maio (domingo), no Complexo Usina Santa Bárbara, reunindo tradição e música sertaneja, com entrada gratuita.

A programação terá início às 11 horas, com a saída do Desfile de Cavaleiros e Muladeiros do Parque Araçariguama com destino ao Complexo Usina Santa Bárbara. A chegada está prevista para o meio-dia, horário em que também ocorre a abertura oficial dos portões.

Ao longo do dia, o público poderá acompanhar apresentações da Orquestra Barbarense de Violas, do cantor Witorugo Oliveira e, na sequência, os shows de Marcos & Belutti e Guilherme & Santiago, destaques da edição.

“O Festival Raízes valoriza nossa história, preserva tradições e promove o encontro das famílias barbarenses em um ambiente de celebração e pertencimento. Preparamos uma programação especial, com atrações para diferentes públicos e grandes nomes da música sertaneja, fortalecendo ainda mais esse evento que já faz parte do calendário cultural da cidade”, destacou o secretário de Cultura e Turismo, Evandro Felix.

Veja a programação completa

11h – Saída do Desfile de Cavaleiros e Muladeiros de Santa Bárbara (Parque Araçariguama com destino ao Complexo Usina Santa Bárbara)

12h – Abertura dos portões e chegada do Desfile de Cavaleiros e Muladeiros de Santa Bárbara

13h – Orquestra Barbarense de Violas

15h30 – Witorugo Oliveira

18h – Marcos & Belutti

21h – Guilherme & Santiago

Serviço

Festival Raízes de Santa Bárbara 2026

Dia 31 de maio (domingo), das 12 às 23 horas

Local: Complexo Usina Santa Bárbara | Rua Aristeo Carlos Pereira, Residencial Dona Margarida – Santa Bárbara d’Oeste/SP

Entrada gratuita