Religião define voto? Jesus Cristo pode ser considerado uma liderança política? Mesmo sem ter integrado grupos organizados, ele foi nome presente na construção social da região da Galileia, contestou regras impostas e conquistou seguidores a partir de seus ideais. No livro O Sagrado no Profano, o teólogo e gestor público Dione Caruzo utiliza essa tese para guiar o leitor em uma narrativa histórica sobre a relação entre política e religião.

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A obra analisa a estruturação do poder na coletividade e evidencia como os dois campos, mesmo que de maneiras implícitas, estiveram interligados em momentos históricos decisivos. Ao percorrer desde as eras bíblicas até as grandes guerras mundiais, o autor explicita as convergências entre as áreas e as respectivas influências na formação de leis, identidades e instituições.

O leitor é convidado a mergulhar no passado para compreender o panorama atual, marcado por crises econômicas e conflitos entre países. Por meio das passagens bíblicas do Éden e do dilúvio – a chamada Era da Consciência –, a produção literária evidencia como o ser humano vivenciou as primeiras decisões políticas ao passo em que enfrentou diversos conflitos espirituais.

A política é do diabo ou é de Deus?

Quem realmente manda no jogo do poder através da política?

Somos meros peões neste tabuleiro?

Há mais espiritualidade na política do que na própria religião?

(O sagrado no profano, p.15)

Já as figuras bíblicas aparecem não apenas como “heróis da fé”, mas também como políticos. Por vezes distantes das próprias terras, nomes como Abraão e Moisés lideraram nações e deixaram legados que continuam vigentes. Assim, O Sagrado no Profano revela de que maneira as políticas internas direcionam religiões como o Cristianismo e o Hinduísmo.

Muita religião e reflexão

São 212 páginas, divididas em dez capítulos que interligam temas relacionados à teologia, ao passado e aos bastidores do mundo político. Em “Encruzilhadas da História Política da Humanidade”, o autor se debruça em fatos que modificaram a trajetória da civilização, a exemplo da evolução do Império Romano e o início das Cruzadas. “O Jogo do Poder na Política Interna das Religiões”, por outro lado, aborda a forma como diferentes sistemas religiosos podem ser interferidos por vaidades humanas.

Com base em estudos bíblicos, Dione Caruzo usa linguagem clara e levanta polêmicas para mostrar como estas forças moldam a sociedade contemporânea. Em um passeio por civilizações e tempos, a publicação instiga a importância do conhecimento para a emancipação da dicotomia entre os dois campos de saber.

Ficha técnica

Título: O Sagrado no Profano

Autor: Dione Caruzo

Editora: Diálogo Freiriano

ISBN: 9786583908384

Páginas: 212

Preço: R$ 69,90 (Físico) | R$ 22,11 (E-book)

Onde encontrar: Amazon

Sobre o autor: Dione Caruzo é teólogo e gestor público com três décadas de experiência no ensino bíblico e teológico. Atua há mais de 14 anos no serviço público, onde exerceu funções de secretário em áreas estratégicas de Administração, Assistência Social, Planejamento Econômico e Saúde. O Sagrado no Profano é o primeiro livro publicado do autor.