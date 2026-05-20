Michelle Bolsonaro chamou o ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes de “irmão em Cristo”. A fala aconteceu em lançamento de pré-campanha de uma mulher no DF.

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Críticos apontam que, no bolsonarismo, a lista de “perseguidos pelo sistema” muda rapidinho quando convém. Moraes era tratado como inimigo da pátria, censor supremo e alvo de ataques diários. Mas agora virou “irmão em Cristo”.

MICHELLE x FLÁVIO BOLSONARO- Ela riu ao ser questionada por jornalista sobre o áudio de Flávio Bolsonaro ao dono do Banco Master e afirma que isso tem que ser perguntado para ele “O Flávio, você tem que perguntar para ele!”

Vídeo: Michelle Bolsonaro elogia Alexandre de Moraes por liberar cabeleiro