A vereadora Jacira Chávare (Republicanos) anunciou a liberação de uma emenda parlamentar no valor de R$ 250 mil destinada à área da saúde do município. O recurso foi viabilizado por meio do deputado federal Celso Russomanno e será utilizado para ampliar a realização de exames e procedimentos, beneficiando centenas de pacientes.

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De acordo com o cadastramento realizado, a emenda será aplicada em exames de avaliação diagnóstica de câncer colorretal e ressonância magnética. A previsão é atender 510 pacientes, totalizando 930 procedimentos realizados.

A emenda contempla 110 pacientes na OCI (Ofertas de Cuidados Integrados) Avaliação Diagnóstica de Câncer Colorretal, somando 530 procedimentos, além de 400 pacientes que realizarão exames de ressonância magnética, totalizando 400 procedimentos.

Jacira e Demandas

Na semana passada, a vereadora esteve reunida com a equipe da Secretaria Municipal de Saúde para conhecer de perto as principais demandas da área e os atendimentos que aguardam na fila por exames e procedimentos. Após a reunião, Jacira iniciou a busca por recursos, sendo prontamente atendida pelo deputado federal Celso Russomano.

Para a vereadora Jacira Chávare, a conquista representa mais um avanço no fortalecimento da saúde pública e no atendimento à população. “Sabemos da grande demanda existente por exames e diagnósticos. Esse recurso chega para auxiliar diretamente quem está aguardando atendimento, trazendo mais agilidade e cuidado com a nossa população. Seguiremos trabalhando e buscando recursos nas esferas estadual e federal para fortalecer ainda mais a saúde do município”, destacou.

Jacira também agradeceu ao deputado federal Celso Russomanno pela parceria e atenção dedicada às demandas da cidade, reforçando a importância da união de esforços para garantir melhorias concretas na área da saúde.