Prefeitura promove evento na Câmara Municipal, nesta sexta-feira (22); haverá linha de ônibus gratuito até o local

A Prefeitura de Hortolândia promove o 3º Feirão de Empregos nesta sexta-feira, dia 22. O evento será, das 9h às 16h, na Câmara Municipal, localizada na rua Joseph Paul Julien Burlandy, 250, Parque Gabriel. Quem quiser participar, deve fazer inscrição prévia por meio deste LINK. A Prefeitura orienta ainda os candidatos a levarem currículo em formato digital (no celular) ou físico (em papel).

De acordo com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Turismo e Inovação, o feirão terá a participação de 65 empresas. Juntas, elas irão oferecer 2.000 vagas de emprego nas modalidades efetivo, temporário, Jovem Aprendiz e para PcDs (pessoas com deficiência).

Para possibilitar que o público compareça ao evento, a Secretaria de Mobilidade Urbana irá disponibilizar uma linha especial de ônibus, cujo número será 310A – TMH (Terminal Metropolitano de Hortolândia) / Câmara Municipal – via ETP (Estação de Transferência Pinheiros).

A linha será circular, com partida do Terminal Metropolitano Urbano, localizado na avenida Santana, até o local do feirão. Segue abaixo os horários do ônibus:

– 7h05

– 8h

– 9h

– 9h45

– 10h45

– 11h45

– 13h35

– 14h35

– 15h35

– 16h20

– 17h15

EMPRESAS

Dentre as 65 empresas confirmadas no 3º Feirão de Empregos estão Mercado Livre e Grupo Bimbo. Confira abaixo algumas outras empresas confirmadas:

– Auster

– Bimbo

– EMS

– Eternity

– EMS

– Greenbrier Maxion

– Mercado Livre

– Patrus

– Safety Line

Empresas que vão participar pela primeira vez do feirão:

– 5 Estrelas

– Ever Express

– Hospital Aliança

– La Rondine

– Security

– Sportive

SALA DE ENTREVISTA

A fim de agilizar o processo de contratação, o feirão irá disponibilizar às empresas participantes um espaço para entrevistas com candidatos.

PCDs

O 3º Feirão de Empregos de Hortolândia também promoverá a inclusão profissional de PcDs (pessoas com deficiência).

A Secretaria de Inclusão e Desenvolvimento Social estará no evento com estande próprio. A equipe da secretaria fará a recepção e o encaminhamento de PcDs até a área dos estandes das empresas.

PALESTRAS

O 3º Feirão de Empregos de Hortolândia terá programação de palestras para o público. As palestras serão ministradas por entidades como Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial) e OAB (Ordem dos Advogados do Brasil).

As palestras irão abordar temas como mercado de trabalho, elaboração de currículo e como se comportar em entrevista de emprego. As empresas participantes farão apresentações breves para o público presente.

Também participarão do evento órgãos públicos da Prefeitura como Sebrae, Banco do Povo e Casa do Empreendedor. O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Hortolândia também participará do evento e irá disponibilizar vagas de emprego.

O feirão terá ainda a participação de instituições de ensino, dentre as quais Unasp (Centro Universitário Adventista de São Paulo) e Instituto Federal de São Paulo, e de outras entidades como CIEE (Centro de Integração Empresa-Escola) e Instituto Pró-Menor.

FOOD TUCKS

O 3º Feirão de Empregos de Hortolândia terá food trucks na área externa da Câmara Municipal. Os food trucks são de empreendedores que participam das feiras noturnas geridas pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Turismo e Inovação.

FEIRÕES ANTERIORES

A Prefeitura de Hortolândia já promoveu duas edições do Feirão de Empregos. A primeira foi em julho do ano passado, com 4.000 pessoas atendidas. Já a segunda edição foi em outubro do ano passado, com 2.000 pessoas atendidas.