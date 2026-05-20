Quando o assunto é consumo de frutas (3), muita gente costuma repetir as mesmas escolhas. No entanto, incluir opções da estação pode trazer mais sabor, diversidade nutricional e novas possibilidades no preparo das refeições.

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Além do consumo in natura, elas também podem ganhar espaço em saladas, molhos, acompanhamentos e sobremesas simples. Para a nutricionista do Oba Hortifruti, Lívia Nogueira, essa variedade faz diferença no equilíbrio da alimentação.

“Cada fruta possui um perfil único de vitaminas, minerais e compostos bioativos que atuam de formas diferentes no organismo. Comer sempre as mesmas frutas limita o potencial nutricional da alimentação”, explica.

Entre as opções da estação, três frutas se destacam pela versatilidade e pelos benefícios nutricionais: caqui Rama Forte, kiwi Sungold e maçã Pink Lady.

Caqui Rama Forte: energia e dulçor natural

Fonte de fibras e compostos antioxidantes, o caqui Rama Forte também contém carotenoides precursores de vitamina A, nutrientes que ajudam a proteger as células contra danos causados pelos radicais livres.

Segundo o chef Benedito Tersi, a fruta vai muito além das sobremesas. “O caqui funciona muito bem em saladas com folhas e queijos, em chutneys ou até como base para molhos”, afirma.

Entre as combinações sugeridas estão folhas amargas, castanhas, queijos e carnes mais suaves.

Kiwi Sungold: aliado da digestão e da imunidade

Com alto teor de vitamina C, o kiwi Sungold contribui para a imunidade e ainda possui actinidina, enzima que auxilia na digestão. Também apresenta baixo índice glicêmico e é fonte de potássio.

“O kiwi pode ser usado em receitas frescas, sobremesas leves, saladas e até no acompanhamento de carnes brancas, trazendo contraste e frescor”, sugere o chef.

A nutricionista recomenda incluir a fruta no café da manhã ou após as refeições, combinada com iogurte, aveia ou castanhas.

Maçã Pink Lady: versatilidade e saciedade

Com equilíbrio entre doçura e acidez, a maçã Pink Lady também se destaca pelo perfil nutricional. Suas fibras solúveis podem contribuir para o controle do colesterol quando associadas a uma alimentação equilibrada.

Na cozinha, funciona tanto em preparações doces quanto salgadas. “Ela combina muito bem com carnes suínas, queijos, especiarias e preparos assados”, destaca Benedito.

Uma das sugestões do chef é transformar a fruta em chutney para acompanhar carnes e tábuas de queijos.

Como incluir mais frutas na rotina

Para quem tem dificuldade em consumir frutas diariamente, a orientação é começar de forma simples. Deixar as frutas visíveis, já higienizadas e prontas para o consumo facilita a criação do hábito.

A nutricionista também complementa: “Incluir frutas em iogurtes, saladas, smoothies e lanches intermediários ajuda bastante. O segredo não é perfeição, é consistência.”

Receitas práticas para testar em casa

Para descobrir novos sabores com as frutas, confira algumas receitas que exploram combinações doces e salgadas.

Salada de folhas com caqui Rama Forte, queijo e castanhas

Ingredientes

2 unidades de caqui Rama Forte maduros, cortados em fatias

1 maço de folhas variadas (rúcula, alface, agrião)

100 g de queijo (minas padrão ou gorgonzola em pedaços)

1/3 xícara (chá) de castanhas (nozes ou castanha-do-pará)

2 colheres (sopa) de azeite de oliva

1 colher (sopa) de mel

1 colher (sopa) de vinagre balsâmico

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Modo de Preparo

Lave e seque bem as folhas e disponha em uma travessa. Corte os caquis em fatias ou gomos. Distribua o caqui e o queijo sobre as folhas. Acrescente as castanhas levemente trituradas. Em um recipiente, misture o azeite, o mel, o vinagre, sal e pimenta. Regue a salada com o molho no momento de servir.

Dica do Chef

Para intensificar o sabor, toste rapidamente as castanhas em uma frigideira antes de usar.

Chutney de maçã Pink Lady

Ingredientes

2 unidades de maçã Pink Lady picadas em cubos

1/2 cebola picada

1 colher (sopa) de açúcar mascavo

2 colheres (sopa) de vinagre de maçã

1/2 xícara (chá) de água

1 colher (chá) de gengibre ralado

1 colher (sopa) de uvas-passas (opcional)

Sal e pimenta a gosto

1 fio de azeite

Modo de Preparo

Aqueça o azeite em uma panela e refogue a cebola até ficar macia. Acrescente a maçã picada e misture bem. Adicione o açúcar mascavo, o vinagre, a água e o gengibre. Tempere com sal e pimenta e cozinhe em fogo baixo. Mexa até que a mistura reduza e fique levemente espessa. Ajuste o tempero e sirva morno ou frio.

Dica do Chef

Esse chutney é um ótimo acompanhamento para carnes suínas ou queijos mais intensos, trazendo equilíbrio entre doce e acidez.

Kiwi Sungold com iogurte, mel e crocante de castanhas

Ingredientes

2 unidades de kiwi Sungold descascados e fatiados

1 pote de iogurte natural (170 g)

1 colher (sopa) de mel

2 colheres (sopa) de castanhas ou granola

Folhas de hortelã (opcional)

Modo de Preparo

Em taças ou bowls, distribua o iogurte natural. Acrescente as fatias de kiwi por cima. Regue com mel. Finalize com as castanhas ou granola. Decore com hortelã e sirva imediatamente.

Dica do Chef

Para uma versão ainda mais aromática, adicione raspas de limão ou laranja na finalização.

SOBRE O OBA HORTIFRUTI – A rede é referência em qualidade e variedade de produtos, e oferece diariamente um atendimento mais próximo, que prioriza o relacionamento com o cliente, garantindo o equilíbrio perfeito entre sabor e saúde para a vida das pessoas. Acredita que reunir a família e os amigos ao redor da mesa é um momento gostoso e saudável. Referência em saudabilidade e prazer em comer bem, o Oba é fonte para quem deseja manter uma boa alimentação.

Em agosto de 2025, o Oba foi eleito pelos paulistanos o melhor hortifrúti pela 5ª vez, segundo a pesquisa DataFolha.