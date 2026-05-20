Americanense Donny Archanjo estreia no MasterChef

Americana tem um representante na cozinha mais famosa do Brasil!

Leia + sobre gastronomia

O estilista e empreendedor Donny Archanjo está confirmado na 13ª temporada do MasterChef Brasil e leva o nome da cidade para a disputa gastronômica.

Conhecido pelo talento e criatividade no universo da moda, ele agora troca as passarelas pelas panelas.

A estreia será no dia 26 de maio, às 22h30, na Band.

Americana já está na torcida pelo tão sonhado avental!

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP