Formações gratuitas e com certificado começarão na próxima segunda-feira, dia 25 em Hortolândia

A Praça da Cidadania está com inscrições abertas para mais oito cursos presenciais e gratuitos do programa estadual “Escolas de Qualificação Profissional”. A iniciativa é do Fundo Social de São Paulo, que conta com o apoio da Prefeitura de Hortolândia, por meio da Secretaria de Inclusão e Desenvolvimento Social, e do Fundo Social de Solidariedade do município.

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As formações serão nas áreas de Gastronomia, Artesanato, Beleza, Saúde e Bem-estar e Tecnologia. As aulas serão presenciais. As inscrições poderão ser feitas por telefone ou WhatsApp, pelo número (19) 3504-5924; pelo site www.cursofussp.sp.gov.br ou presencialmente na Praça da Cidadania, localizada na rua Congonhas, 505, no Jd. Nova América.

As vagas são limitadas. Cada formação disponibilizará 15 vagas, exceto o curso de Informática, que abrirá 10 vagas. Será formada lista de espera, em caso de desistência. Os cursos gratuitos e com certificado começarão na próxima segunda-feira (25/05).

Confira as formações disponíveis em Hortolândia:

Alimentação e Gastronomia

Cozinha típica (manhã)

Bolos caseiros de pote (tarde)

Comunicação e artes

Velas aromáticas e decorativas – 20h (manhã)

Moda e Beleza

Consertos e ajustes -16 anos (manhã)

Alongamento de cílios – 16 anos (manhã)

Design de sobrancelhas – 16 anos (tarde)

Saúde e bem-estar

Primeiros socorros: cuidados de idosos – 20h (manhã)

Tecnologia da Informação

Excel avançado: análise de dados e automação de processos – 14 anos (manhã e tarde)