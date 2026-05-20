Trabalhadores aprovam PPR na Glovis

Em assembleia com votação secreta realizada na sede da empresa, os trabalhadores da Glovis, empresa de logística que operacionaliza na Hyundai, em Piracicaba, aprovaram o PPR de 2026 no valor de R$ 4.142,28. Assim já receberam na última sexta-feira, dia 15, a primeira parcela de R$ 3.106,71 (75% do valor total). A segunda parcela de R$ 1.035,57 (correspondente a 25%) será paga em 29 de janeiro de 2027. Sobre o valor do ano passado, o SEAAC de Americana e Região conseguiu um aumento de 5,9%.

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A presidenta do SEAAC, Helena Ribeiro da Silva, disse que após várias rodadas de negociação com representantes da Glovis, foram apresentados valores passíveis de serem levados para decisão dos trabalhadores. “Conseguimos quase 2% de aumento real sobre a inflação (INPC) dos últimos 12 meses. Pelo resultado da assembleia ficou claro que os trabalhadores ficaram satisfeitos com a negociação conduzida pelo Sindicato”, comentou.

Para a presidenta, o PLR (Programa de Lucros e Resultado) é uma forma de levar mais dinheiro para o bolso do trabalhador, ao mesmo tempo que reduz a rotatividade de mão de obra e agrega qualidade na execução dos serviços. “É bom para o trabalhador e também para a empresa”, concluiu.

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