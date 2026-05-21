A separação de Virginia e Vini Jr. voltou a colocar a sensitiva Izadora Morais em evidência nas redes. Antes mesmo do fim da relação ganhar destaque, ela já previa que o romance teria uma fase intensa e apaixonada no início, mas que acabaria enfrentando desgaste emocional, distância e incompatibilidades.

De acordo com a vidente, o envolvimento entre os dois surgiu de maneira “avassaladora”, com muita conexão, desejo e encantamento, mas o desgaste acabou acontecendo naturalmente por conta das diferenças de rotina, do estilo de vida e objetivos de vida.

“Era uma paixão muito intensa, mas também muito desequilibrada. Era um relacionamento baseado mais na emoção do momento do que na estabilidade. Com o tempo, isso começaria a pesar”, afirma a sensitiva. “Essa relação estava longe de ser duradoura e eu previ isso, eles não chegariam a um ano juntos. E aconteceu. E eles não voltam, não há reconciliação, é ciclo fechado”.

Agora, com o término, Izadora afirma que outro ponto mostrado espiritualmente também deve vir à tona nos próximos dias: uma traição. “O que eu via espiritualmente era uma interferência de terceiros e situações escondidas vindo à tona. Existe uma energia muito forte de descoberta, exposição e decepção emocional ainda maior. Vai vir à tona nos próximos dias”, prevê.

Sobre o futuro amoroso de Virginia, Izadora Morais afirma não enxergar uma reconciliação com Vini Jr, nem com Zé Felipe neste momento. Segundo ela, a influenciadora entra agora em uma fase mais voltada para si mesma, para os negócios e para a própria reconstrução emocional. Por outro lado, Vini Jr. também ficará solteiro por um longo período.

“Eu vejo a Virginia focada nela, na carreira, nos projetos e nas metas dela. É muita ambição em jogo e isso exige um tempo sozinha. Não vejo volta com o Zé Felipe agora. Existe carinho e conexão familiar, mas o momento dela é outro. Vejo ela solteira por um tempo. A mãe dela pode influenciar na decisão de voltar com o Zé lá na frente, mas não agora”, finaliza.

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