Festival de Dança de Americana com inscrições abertas

Estão abertas as inscrições para bailarinos, grupos e academias interessados em participar do CultivArt Fest – Festival de Dança de Americana, realizado nos dias 27 e 28 de junho no Teatro de Arena Elis Regina, em Americana.

Podem se inscrever bailarinos, academias, escolas, grupos, conservatórios e companhias de dança de Americana e região. As inscrições podem ser feitas por meio do formulário disponível no banner do evento disponível no site da Prefeitura de Americana, em www.americana.sp.gov.br. O festival vai distribuir R$ 7,5 mil em prêmios para os selecionados pelo time de jurados.

O festival vai reunir bailarinos, grupos, academias e amantes da dança de Americana e região em uma grande celebração artística e cultural. Durante os dois dias de evento, o público poderá acompanhar competições de dança, mostra artística, workshops formativos e palestra temática, em uma experiência que inclui aprendizado, troca cultural e incentivo à formação de novos talentos. A programação contempla modalidades como jazz dance, jazz funk, hip hop, danças urbanas, dança clássica, k-pop, dança árabe, entre outras vertentes.

O “CultivArt Fest” promove e valoriza a dança por meio de apresentações e momentos de confraternização entre bailarinos, dançarinos, coreógrafos, companhias e grupos de dança, como destacou o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini. “O incentivo à promoção de festivais culturais pela administração Chico Sardelli e Odir Demarchi busca aproximar criadores, pesquisadores, acadêmicos, estudantes e todos os envolvidos no universo cultural – neste caso, da dança – estimulando o diálogo, a troca de conhecimentos, a reflexão e a aprendizagem. O festival é um espaço para ver, ouvir e perceber a arte e estão todos convidados a se inscrever e participar”, destacou o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

Confira a programação completa:

27/06 (sábado)

09h – Workshop de Dança de Salão (Gratuito, vagas limitadas a 50 participantes)

10h – Workshop de Hip-Hop (Gratuito, vagas limitadas a 50 participantes)

11h – Palestra: “Seu Talento vale Like?” (Gratuita, vagas limitadas a 300 participantes)

12h – Credenciamento dos grupos e competidores (Estilos: danças urbanas, estilo livre, k-pop, danças sociais, danças populares brasileiras, danças populares internacionais)

14h – Abertura do Teatro ao público

14h30 – Início oficial da competição

21h – Término da competição

21h30 – Cerimônia de premiação

28/06 (domingo)

8h – Workshop de Ballet (Gratuito, vagas limitadas a 50 participantes)

9h – Workshop de Jazz Dance (Gratuito, vagas limitadas a 50 participantes)

10h – Credenciamento dos grupos e competidores (Estilos: ballet, neoclássico, jazz dance e contemporâneo)

13h30 – Abertura do Teatro ao público

14h45 – Início oficial da competição

20h – Término da competição

20h30 – Cerimônia de premiação

A realização do festival é da Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo de Americana, com produção e execução da Associação do Núcleo Integrado de Lazer, Esporte, Educação e Cultura de Americana (NILEEC) e RCA Dance.

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