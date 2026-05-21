A Prefeitura de Americana protocolou junto à Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) uma série de propostas para inclusão no Orçamento Estadual de 2027.

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Os pedidos foram formalizados pelo secretário municipal de Gestão de Convênios, Vinícius Zerbetto, representando o prefeito Chico Sardelli.

“As solicitações contemplam investimentos em áreas estratégicas, com foco na preservação ambiental, valorização do patrimônio histórico e cultural, além de melhorias em infraestrutura urbana”, explicou Zerbetto.

Os projetos levados pela administração municipal têm como objetivo ampliar a qualidade de vida da população, fortalecer o turismo, preservar a história da cidade e garantir avanços na infraestrutura urbana e ambiental do município.

Entre as propostas apresentadas estão investimentos no projeto de saneamento do Córrego São Manoel, recuperação da Represa de Salto Grande, requalificação do Parque Natural Municipal Gruta Dainese, além de obras de infraestrutura urbana, recapeamento e pavimentação em diferentes regiões da cidade.

Hermann Americana e mais

Também foram protocolados pedidos voltados à preservação do patrimônio histórico e cultural de Americana, incluindo a restauração da Casa de Cultura “Hermann Müller”, do Museu Histórico e Pedagógico Municipal “Dr. João da Silva Carrão”, do Casarão do Salto Grande e a revitalização das fábricas de Carioba.

A Prefeitura destaca que a inclusão das propostas no Orçamento Estadual é fundamental para ampliar a capacidade de investimento do município e viabilizar a execução de obras e ações estruturantes em diferentes áreas da cidade.

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