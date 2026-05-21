A equipe de Resgate do SeaWorld ultrapassou o marco de 43 mil animais resgatados em situação de risco, incluindo feridos, doentes ou órfãos. No início de maio, a equipe do SeaWorld San Diego resgatou seis aves e um filhote órfão de leão‑marinho da Califórnia, encontrado nos fundos de uma casa de praia em Carlsbad, Califórnia.

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Após avaliação e chegada ao SeaWorld Rescue Center, descobriram que o filhote era uma fêmea de aproximadamente um ano de idade e estava desnutrida e desidratada. Ela está recebendo fluidos e fórmula enquanto aprende a comer peixe sozinha. A equipe segue monitorando sua evolução e ela já foi integrada a outros filhotes de leão‑marinho.

As equipes de resgate do SeaWorld, localizadas em Orlando (FL), San Diego (CA) e San Antonio (TX), atuam 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Os mais de 43 mil animais resgatados abrangem diversas espécies, como aves aquáticas, pinípedes, tartarugas, peixes‑bois, baleias, golfinhos, lontras e uma ampla variedade de outros mamíferos e peixes. Cada resgate ocorre em coordenação com autoridades locais, estaduais e federais, incluindo o U.S. Fish and Wildlife Service (USFWS) e a National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA).

Nos primeiros meses de 2026, a equipe de resgate da Flórida prestou assistência médica e reabilitou a 21 peixes‑bois e um filhote de golfinho, além de quase 40 tartarugas/reptéis e várias aves. O SeaWorld Orlando mantém a maior operação de resgate de peixes‑bois dos Estados Unidos e um dos cinco centros de cuidados críticos do país. Ele conta com 20 mil m² e pode cuidar de até 60 indivíduos simultaneamente. Entre os casos de sucesso que passaram por lá está Melby, um peixe‑boi resgatado de um bueiro em Melbourne Beach, Flórida. Ele foi reabilitado no SeaWorld Orlando e devolvido ao habitat natural em 7 de abril, após ganhar mais de 45 kg.

No SeaWorld San Diego, nos primeiros cinco meses do ano, a equipe resgatou mais de 40 pinípedes, um golfinho e quase 150 aves.

“Assim como todos os nossos profissionais zoológicos, as equipes de resgate são formadas por especialistas apaixonados e altamente capacitados, que dedicam incontáveis horas para ajudar animais em situação de risco”, disse o Dr. Chris Dold, Chefe de Operações Zoológicas da United Parks & Resorts, empresa‑mãe do SeaWorld. “Resgates e reabilitação podem salvar vidas de indivíduos, mas em alguns casos, contribuem também para a preservação de espécies ameaçadas, como a população de peixes‑bois da Flórida. É por isso que fazemos esse trabalho, e é muito importante que zoológicos e aquários credenciados continuem ajudando animais que não conseguem sobreviver sozinhos.”

O SeaWorld dedica tempo, energia e recursos desde seu primeiro resgate, realizado em 1965, quando ajudou uma toninha de Dall encalhada. Hoje, o SeaWorld é um zoológico profissionalmente credenciado e uma das maiores organizações de resgate de animais marinhos no mundo. Uma parte da receita de ingressos e compras nos parques contribui para o financiamento das ações de resgate e reabilitação.

Cuidados de longo prazo para animais que não podem ser devolvidos

O objetivo do SeaWorld é sempre devolver os animais resgatados à natureza. No entanto, algumas condições de saúde tornam a sobrevivência em ambiente natural improvável ou impossível. Nesses casos, autoridades ambientais determinam se um indivíduo pode ser devolvido e, quando isso não é possível, zoológicos e aquários como o SeaWorld assumem seu cuidado permanente.

Cada parque SeaWorld possui um habitat de tartarugas‑marinhas composto por animais resgatados e considerados não aptos para serem devolvidos pelas autoridades. O SeaWorld San Diego também abriga permanentemente cinco lontras‑marinhas do Sul, inicialmente resgatadas pelo programa Sea Otter Research and Conservation do Monterey Bay Aquarium e consideradas inaptas a soltura. Oferecer cuidados permanentes a esses animais permite que os visitantes aprendam sobre os desafios que essas espécies enfrentam na natureza.

Um esforço coletivo que envolve espécies ameaçadas de extinção

Muitas espécies resgatadas pelo SeaWorld são ameaçadas de extinção, como seis das sete espécies de tartarugas‑marinhas, várias espécies de corais, peixe‑boi da Flórida, lontra‑marinha da Califórnia e foca‑de‑Guadalupe. Os esforços de resgate e reabilitação ajudam a mitigar os riscos de extinção.

O resgate de animais marinhos é um trabalho coletivo. O SeaWorld faz parte de uma ampla rede que inclui agências estaduais e federais de fauna (NOAA, USFWS), organizações não governamentais de resgate e outros zoológicos e aquários que trabalham juntos para proteger animais marinhos e seus habitats.

Sobre o SeaWorld

O SeaWorld é um parque temático de vida marinha, um zoológico e aquário certificado que proporciona experiências com significado enquanto inspira e ensina os visitantes de todas as idades a proteger a vida marinha. Ao receber milhões de visitantes todos os anos, os parques oferecem experiências enriquecedoras como encontros próximos com animais, atividades educacionais, atrações inspiradas da vida marinha, eventos especiais e muitas outras opções de entretenimento.

Por mais de 60 anos o SeaWorld lidera ações de conservação da vida marinha dentro e fora de seus parques por meio de ciência, educação e cuidado humanizado aos animais, o que lhe rendeu certificação da American Humane e credenciamento pela Alliance of Marine Mammal Parks and Aquariums e pela Association of Zoos and Aquariums. O SeaWorld é uma das maiores organizações de resgate de animais marinhos do mundo e já ajudou mais de 43 mil animais até o momento.