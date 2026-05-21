O Teatro Municipal Lulu Benencase, em Americana, recebe neste sábado (23), às 14h, o TEDx Carioba, com o tema “Atmosfera” e a presença de 12 palestrantes de diversas áreas. Os ingressos custam de R$ 60 a R$ 120 e estão à venda no site www.ingressodigital.com. O Teatro Municipal fica na Rua Gonçalves Dias, 696, no bairro Jardim Girassol.

O objetivo do encontro é propor ao público reflexões sobre os ambientes que criamos, habitamos e transformamos — nas ideias, nas relações e nas decisões que moldam o presente e o futuro.

Estão confirmados os seguintes palestrantes: Ana Carolina Oliveira, conhecida como mãe de Isabela Nardoni, vereadora e defensora contra o abuso infantil; César Camargo, tenor; Daniel Barros, estrategista de Marca, Inovação e Negócios; Fabiano Coelho, subsecretário de administração aduaneira; Gabriella Conte, neuropsicóloga e psicóloga clínica; Heloisa Passos, CEO e executiva; Karola Braga, artista e pesquisadora olfativa; Maria Fernanda Grecco Meneghel, empresária e idealizadora do projeto Rosa do Bem; Mario De Marco e Fabiano Coelho, auditores fiscais; Ricardo Cardim, botânico e paisagista e Zanq, influenciador digital.

“Americana vai receber uma série de especialistas em suas áreas para apresentações que pretendem inspirar ação por meio do conhecimento, impulsionando o desenvolvimento pessoal e profissional de cada participante”, destacou o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

O TEDx é um programa de eventos locais e independentes

inspirados no formato do TED, criado para disseminar ideias transformadoras. Os eventos são sem fins lucrativos, realizados por equipes de voluntários que seguem os princípios oficiais da organização global. Em Americana, a primeira edição foi realizada em 2023 com o nome TEDx Carioba.

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