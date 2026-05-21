Nova Odessa tem Mostra de Música & Dança: tradição de décadas passadas

Evento começa nesta quinta-feira (21/05), no Paço Municipal; primeira noite reúne Meire Prado Ballet e Vivi Arte e Dança com repertório que vai de clássicos do balé a trilhas animadas

A Prefeitura de Nova Odessa anuncia a reedição da tradicional Mostra de Música & Dança, evento que fez sucesso em décadas passadas na cidade e agora retorna para emocionar o público em duas noites especiais. Com entrada é gratuita e aberta a todas as idades, as apresentações acontecem nas quintas-feiras (dias 21 e 28 de maio), às 19h30, no Saguão do Paço Municipal, e contam com coreografias de balé acompanhadas ao vivo pela Banda Sinfônica de Nova Odessa, criando um espetáculo de arte, música e emoção.

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Na primeira noite (21/05), o público poderá conferir um repertório variado que mescla peças clássicas do balé com trilhas contemporâneas e animadas. O Meire Prado Ballet apresenta coreografias ao som de Pizzicato Infantil, Akai, Em Busca dos Dinossauros, Variações Carnaval de Veneza, O Despertar da Flora e a conhecida Dance of the Little Swans (do Lago dos Cisnes). Já a Vivi Arte e Dança traz um show de ritmo e energia com The Life of Riley, Imagination Land, Dreams Productions, Tears of Joy, Inside Outro, Ladie Choice, Não vamos Parar e Vamos fazer Barulho.

Na segunda noite (28/05), a Escola Castelinho apresenta coreografias inspiradas em Moana e Touch in the Sky. Laryssa Camargo preparou um repertório especial com grandes sucessos: Putza – 1. Mov, ABBA Gold, Frozen, Disney Films Favorites, Aladdin, Superfantástico e Trilha Animada – uma verdadeira viagem pelo universo Disney e pela música pop.

“A população está convidada a prestigiar esse encontro com muito carinho, que resgata uma importante tradição cultural do município”, destacou o prefeito de Nova Odessa, Cláudio José Schooder, o Leitinho.

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