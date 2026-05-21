Edícula escondia laboratório de drogas em Hortolândia: 2 presos

Dise apreendeu crack, cocaína, insumos para refino e mais de 10 mil embalagens do tráfico

A Polícia Civil, por meio da Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) de Americana, realizou nesta quarta-feira (20) a Operação “Máquina”, que resultou na desarticulação de um laboratório clandestino de drogas em Hortolândia e na prisão de dois homens investigados por tráfico de drogas e associação para o tráfico.

A ação ocorreu no Residencial Veccon Buriti, após investigação conduzida pela Dise avançar sobre a estrutura de uma organização criminosa ligada ao tráfico na cidade. Segundo a Polícia Civil, o trabalho começou após diligências em um ponto de venda de drogas no Jardim Nova Europa e permitiu identificar um imóvel utilizado para refino, fracionamento, embalo e distribuição de entorpecentes.

Durante monitoramento realizado nesta quarta-feira, os investigadores observaram movimentação suspeita no endereço e deram cumprimento aos mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça.

No local, os policiais encontraram um verdadeiro laboratório do tráfico funcionando em uma edícula. Um dos investigados foi flagrado embalando drogas no momento da abordagem. Foram apreendidos tijolos e porções de crack, cocaína e substâncias utilizadas na mistura dos entorpecentes.

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Ao todo, a Dise apreendeu mais de 1,5 quilo de crack já fracionado, dois quilos de cocaína, além de dois quilos de pó branco usado na mistura das drogas. Também foram localizados R$ 2 mil em dinheiro, cinco balanças de precisão, três celulares, 10.760 embalagens vazias, utensílios domésticos utilizados no preparo dos entorpecentes e materiais como peneiras, facas, tesouras, acetona e corante.

As investigações apontaram ainda um segundo suspeito, identificado como gerente do esquema criminoso. Na residência dele, os policiais apreenderam dinheiro em notas fracionadas, celulares e um veículo Honda Fit que seria utilizado para abastecer o laboratório clandestino e os pontos de venda de drogas.

Os dois homens, de 41 e 42 anos, foram presos em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Após os procedimentos na sede da Dise de Americana, eles seriam encaminhados à Cadeia Pública de Sumaré, onde permanecem à disposição da Justiça aguardando audiência de custódia.

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