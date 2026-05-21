ANP confirma que o líquido escuro encontrado por um agricultor no interior do Ceará é petróleo cru. Seria a primeira descoberta em solo firme no país no século. A descoberta ocorreu durante uma perfuração em busca de água, a cerca de 40 metros de profundidade.

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Técnicos vão avaliar se há reserva viável e possível exploração. O petróleo é da União, mas o dono do terreno pode ter participação nos lucros. Área ficará isolada para estudos e segurança.

Petróleo além do Ceará

O Brasil debate desde o começo da década a exploração da Margem Equatorial, no Oceano Atlântico e no norte do país. A exploração enfrentou problemas de avaliação de risco por conta estar próxima à foz do rio Amazonas, o maior do mundo.