Santa Bárbara Rock Fest 2026 bate recorde com 337 bandas inscritas

O Santa Bárbara Rock Fest 2026 já começou fazendo história. A 9ª edição do maior festival de rock de bandas independentes do país registrou recorde de inscrições, com 337 bandas e artistas cadastrados para participar do processo seletivo da programação deste ano. O número reforça a consolidação de Santa Bárbara d’Oeste como referência nacional no cenário do rock independente.

Com entrada gratuita, o festival será realizado nos dias 21, 22 e 23 de agosto, no Complexo Usina Santa Bárbara, reunindo grandes atrações nacionais e dezenas de artistas independentes em uma programação distribuída em cinco palcos. O line-up principal da edição 2026 já está confirmado: Malvada e Angra se apresentam na sexta-feira (21); Banda Malta, Supercombo, Di Ferrero e Fresno sobem ao palco no sábado (22); e Raimundos, CPM 22 e Detonautas encerram o festival no domingo (23).

A maior parte das inscrições veio do Estado de São Paulo, responsável por 80% das bandas cadastradas. Minas Gerais e Rio de Janeiro aparecem com 5% cada, seguidos pelo Paraná, com 4%. O alcance nacional do evento também se confirma com inscrições de bandas de estados como Rio Grande do Norte, Distrito Federal, Santa Catarina, Bahia, Goiás, Pará, Alagoas, Ceará, Espírito Santo e Pernambuco.

Dentro do território paulista, a capital lidera o ranking de inscrições, com 21% das bandas do Estado (56 inscrições). Santa Bárbara d’Oeste aparece em segundo lugar, com 12% (31 bandas), seguida por Campinas, com 9% (25), e Americana, com 7% (18).

Entre os estilos musicais, o pop rock lidera as inscrições, representando 21% das bandas cadastradas. Na sequência aparecem heavy metal, com 14%, e classic rock, com 12%, além de outras vertentes que compõem a diversidade sonora característica do festival.

No perfil de repertório, 34% das bandas inscritas apresentam músicas autorais (115 bandas), enquanto outras 34% combinam composições próprias com repertório consagrado (114). Já 16% trabalham exclusivamente com repertório consagrado (54 bandas) e 16% se inscreveram como bandas cover (54).

Outro dado relevante é que 72% dos inscritos nunca se apresentaram no Santa Bárbara Rock Fest.

“O recorde de inscrições mostra o tamanho e a relevância que o Santa Bárbara Rock Fest alcançou no cenário nacional. Mais do que um festival, o evento se consolidou como uma grande plataforma de visibilidade para bandas independentes, valorizando a produção autoral, fomentando conexões e movimentando a economia criativa da nossa cidade”, destacou o secretário de Cultura e Turismo, Evandro Felix.

O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan, também celebrou os números. “O Santa Bárbara Rock Fest é um patrimônio cultural de Santa Bárbara d’Oeste e um evento que reforça o protagonismo da cidade na realização de grandes eventos no Estado de São Paulo, projetando o Município nacionalmente. Esse recorde de inscrições comprova a credibilidade construída ao longo dos anos e reforça nosso compromisso em investir em cultura, turismo, entretenimento e no fortalecimento da economia local”, afirmou.

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Próximas etapas

Vale destacar que a inscrição não garante participação automática no festival, mas habilita artistas e bandas para as próximas etapas do processo seletivo. A curadoria será realizada por representantes da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e membros do Conselho Municipal de Política Cultural, por meio da CASAF (Comissão de Análise, Seleção, Acompanhamento e Fiscalização).

Entre os critérios avaliados estão proporcionalidade regional, apelo popular, estilo musical, repertório, originalidade, interpretação, disponibilidade para apresentação e passagem de som.

Os artistas e bandas selecionados serão comunicados oficialmente via e-mail até o dia 10 de junho de 2026, com informações sobre data, horário, duração das apresentações e ajuda de custo.

Evento

A 9ª edição do Santa Bárbara Rock Fest é uma realização da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, em parceria com o Governo do Estado de São Paulo, via Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, com apresentação do Supermercados Pague Menos, patrocínio de Cervejaria Schornstein, Denso e Maravilhas do Lar e media partner com a EPTV.

Mais informações e regulamento completo estão disponíveis em rockfestsbo.com.

Serviço

Santa Bárbara Rock Fest 2026

Dias 21, 22 e 23 de agosto

Local: Complexo Usina Santa Bárbara | Rua Aristeo Carlos Pereira, s/n, Residencial Dona Margarida, Santa Bárbara d’Oeste/SP

Entrada gratuita

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