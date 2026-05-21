O incômodo na região pode ter diversos motivos, que vão desde a falta de higiene até problemas no desenvolvimento da arcada

A dor de dente é um problema que aflige brasileiros de todas as idades. Segundo a SB Brasil 2023, uma pesquisa nacional de saúde bucal realizada pelo Ministério da Saúde, 20,94% dos adolescentes participantes sofreram com o problema nos seis meses anteriores ao estudo. Ao mesmo tempo, entre os adultos de 35 a 44 anos, 23,21% relataram a dor.

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O que muitos não sabem, no entanto, é que as causas da dor de dente podem ser diversas e, até mesmo, nem sequer estar na boca.

“Além da deficiência na higiene bucal, diversos fatores podem desencadear dor dentária, estando geralmente associados à inflamação na polpa, que é a parte interna do dente, bruxismo, que é o ato de ranger os dentes enquanto se dorme, à sensibilidade, às cáries, a fraturas ou alterações na gengiva e nos ossos da face”, esclarece Camile Pacheco, dentista no AmorSaúde.

Causas da dor de dente



Camile explica que a falta de higiene bucal pode causar cáries, inflamações na gengiva e queda dos dentes, fatores que provocam dor na região. Porém, a dentista também ressalta que “a dor de dente nem sempre tem origem diretamente no dente. Em alguns casos, ela pode estar relacionada a problemas em outras estruturas do corpo”. Alguns exemplos são:

* Falta de espaço na mandíbula: o nascimento do siso pode causar dor nos dentes devido à falta de espaço na mandíbula, o que faz com que ele empurre os demais dentes;

* Problemas nos ossos da face: questões médicas no ligamento entre a mandíbula e o crânio, por exemplo, também podem gerar dor de dente, embora não estejam diretamente ligadas a eles;

* Sinusite: a inflamação dos seios paranasais, causada pela sinusite, pode originar dor na raiz dos dentes superiores, causando desconforto mesmo com a limpeza feita de forma correta;

* Problemas emocionais: o excesso de estresse e a ansiedade podem gerar condições médicas como o bruxismo, que faz com que a pessoa pressione em excesso os dentes durante o sono e, com isso, sinta dor.

Também não relacionadas à falta de higiene, outras questões, como rachaduras nos dentes e desgastes no esmalte, podem originar dor, principalmente quando em contato com alimentos quentes e frios.

Para ter certeza da causa do incômodo, Camile recomenda que um profissional seja consultado: “todos esses problemas precisam de diagnóstico por um dentista, para um tratamento eficaz, completo e individualizado para cada paciente”.

Sinais de alerta

“A dor deve ser considerada um sinal de alerta quando é espontânea, ou seja, surge sem um estímulo, como atrito ou pancada, e quando ocorre em situações como sensibilidade ao quente ou frio e ao mastigar”, enfatiza a dentista.

De acordo com Camile, algumas ações podem favorecer o surgimento de incômodo na região da boca. A profissional cita:

* Consumo frequente de carboidratos fermentáveis: entre esses alimentos estão os laticínios e os pães, que ajudam a desgastar o esmalte dos dentes e favorecem o surgimento de cáries;

* Higiene bucal inadequada: a falta de limpeza na região favorece o surgimento de diversas doenças nos dentes e em todo o corpo, criando condições propícias para inflamações e cáries;

* Uso incorreto do fio dental: ao usar o fio dental de forma errada é possível ferir a gengiva e até mesmo causar inflamações na região;

* Escovação com muita força: o excesso de força pode desgastar o esmalte dos dentes e criar feridas na gengiva;

Camile finaliza com uma orientação simples para evitar problemas de saúde e dores na região bucal. “Para prevenir dores de dente, é necessário fazer visitas ao dentista periodicamente. Ele é o profissional que pode detectar, com antecedência, questões que irão causar problemas futuros na região”, ressalta.

Sobre o AmorSaúde

O AmorSaúde é a maior rede de clínicas médico-odontológicas do Brasil, com mais de 500 unidades ativas em todo o território nacional. Fundada com a missão de oferecer saúde de qualidade a preços acessíveis, a rede realiza mais de 18 milhões de consultas por ano, mais de um milhão de procedimentos odontológicos e mais de 35 milhões de exames, em parceria com os maiores laboratórios do país. Com estrutura moderna, multicanalidade e foco em atendimento humanizado, a rede oferece consultas presenciais, telemedicina, exames laboratoriais e de imagem, odontologia e encaminhamento para cirurgias eletivas.