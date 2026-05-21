As equipes da Secretaria de Esportes de Americana terão uma semana intensa de competições entre os dias 20 e 24 de maio, com compromissos no handebol, voleibol e vôlei adaptado em disputas regionais e jogos realizados no município.
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No vôlei adaptado, as equipes masculina e feminina entram em quadra no sábado (23), em Indaiatuba. O time masculino enfrenta Salto, às 10h, enquanto a equipe feminina joga contra Tatuí, às 11h20.
Pelo handebol, a equipe masculina infantil sub-14 estreia na Liga de Handebol do Interior (LHI) contra Tatuí, no sábado (23), em Itapira, a partir das 10h.
O handebol feminino também terá rodada dupla. Pela Liga de Handebol do Estado de São Paulo (LHESP), a equipe adulta recebe Sorocaba na sexta-feira (22), às 19h, no Centro Cívico de Americana. Já no sábado (23), a equipe cadete enfrenta Amparo, às 15h, fora de casa, pela LHI.
No voleibol masculino, a equipe sub-19 disputa partida válida pela Liga Regional de Vôlei nesta quarta-feira (20), às 19h30, contra Vinhedo, fora de casa.
Entre as meninas, o vôlei feminino sub-13 terá dois compromissos na semana. Pela Liga Regional de Vôlei, Americana enfrenta Valinhos nesta quarta-feira (20). Já na sexta-feira (22), pela Copa Itatiba, a equipe recebe o Clube Bonfim Campinas, às 16h, no Centro Cívico.
Encerrando a agenda esportiva, o vôlei feminino sub-15 enfrenta Socorro no domingo (24), às 11h, fora de casa, também pela Copa Itatiba.
“A expectativa é de uma semana muito positiva para as nossas equipes. Temos atletas preparados, comissões técnicas comprometidas e um trabalho que vem sendo construído com muita dedicação. Desejamos boa sorte a todos que irão representar Americana durante as disputas dessa semana”, comentou o secretário interino de Esportes, Pedro Peol.
Confira a agenda completa:
Vôlei Feminino
Sub-13
Liga Regional de Vôlei
Americana x Valinhos
20/05 (quarta-feira)
Horário: 16h
Local: Valinhos
Vôlei Masculino
Sub-19
Liga regional de vôlei
Americana x Vinhedo
20/05 (quarta-feira)
Horário: 19h30
Local: Vinhedo
Handebol Feminino Adulto
LHESP – Liga de Handebol do Estado de São Paulo
Americana x Sorocaba
Data: 22/05 (sexta-feira)
Horário: 19h
Local: Centro Cívico de Americana
Vôlei Feminino
Sub-13
Copa Itatiba
Americana x Clube Bonfim Campinas
22/05 (sexta-feira)
Horário: 16h
Local: Centro Cívico de Americana
Vôlei adaptado
Masculino
23/05 (sábado)
Horário: 10h
Americana x Salto
Feminino
23/05 (sábado)
Horário: 11h20
Americana x Tatuí
Local: Indaiatuba
Handebol Masculino Infantil – sub-14
Estreia na LHI – Liga de handebol do interior
Americana x Tatuí
Data: 23/05 (sábado)
Local: Itapira
Horário: a partir das 10h
Handebol Feminino
Cadete
Americana x Amparo
LHI – Liga de Handebol do Interior
23/05 (sábado)
Horário: 15h
Local: Amparo
Vôlei Feminino
Sub-15
Copa Itatiba
Americana x Socorro
24/05 (domingo)
Horário: 11h
Local: Socorro
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