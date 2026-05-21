As equipes da Secretaria de Esportes de Americana terão uma semana intensa de competições entre os dias 20 e 24 de maio, com compromissos no handebol, voleibol e vôlei adaptado em disputas regionais e jogos realizados no município.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

No vôlei adaptado, as equipes masculina e feminina entram em quadra no sábado (23), em Indaiatuba. O time masculino enfrenta Salto, às 10h, enquanto a equipe feminina joga contra Tatuí, às 11h20.

Pelo handebol, a equipe masculina infantil sub-14 estreia na Liga de Handebol do Interior (LHI) contra Tatuí, no sábado (23), em Itapira, a partir das 10h.

O handebol feminino também terá rodada dupla. Pela Liga de Handebol do Estado de São Paulo (LHESP), a equipe adulta recebe Sorocaba na sexta-feira (22), às 19h, no Centro Cívico de Americana. Já no sábado (23), a equipe cadete enfrenta Amparo, às 15h, fora de casa, pela LHI.

No voleibol masculino, a equipe sub-19 disputa partida válida pela Liga Regional de Vôlei nesta quarta-feira (20), às 19h30, contra Vinhedo, fora de casa.

Entre as meninas, o vôlei feminino sub-13 terá dois compromissos na semana. Pela Liga Regional de Vôlei, Americana enfrenta Valinhos nesta quarta-feira (20). Já na sexta-feira (22), pela Copa Itatiba, a equipe recebe o Clube Bonfim Campinas, às 16h, no Centro Cívico.

Encerrando a agenda esportiva, o vôlei feminino sub-15 enfrenta Socorro no domingo (24), às 11h, fora de casa, também pela Copa Itatiba.

“A expectativa é de uma semana muito positiva para as nossas equipes. Temos atletas preparados, comissões técnicas comprometidas e um trabalho que vem sendo construído com muita dedicação. Desejamos boa sorte a todos que irão representar Americana durante as disputas dessa semana”, comentou o secretário interino de Esportes, Pedro Peol.

Confira a agenda completa:

Vôlei Feminino

Sub-13

Liga Regional de Vôlei

Americana x Valinhos

20/05 (quarta-feira)

Horário: 16h

Local: Valinhos

Vôlei Masculino

Sub-19

Liga regional de vôlei

Americana x Vinhedo

20/05 (quarta-feira)

Horário: 19h30

Local: Vinhedo

Handebol Feminino Adulto

LHESP – Liga de Handebol do Estado de São Paulo

Americana x Sorocaba

Data: 22/05 (sexta-feira)

Horário: 19h

Local: Centro Cívico de Americana

Vôlei Feminino

Sub-13

Copa Itatiba

Americana x Clube Bonfim Campinas

22/05 (sexta-feira)

Horário: 16h

Local: Centro Cívico de Americana

Vôlei adaptado

Masculino

23/05 (sábado)

Horário: 10h

Americana x Salto

Feminino

23/05 (sábado)

Horário: 11h20

Americana x Tatuí

Local: Indaiatuba

Handebol Masculino Infantil – sub-14

Estreia na LHI – Liga de handebol do interior

Americana x Tatuí

Data: 23/05 (sábado)

Local: Itapira

Horário: a partir das 10h

Handebol Feminino

Cadete

Americana x Amparo

LHI – Liga de Handebol do Interior

23/05 (sábado)

Horário: 15h

Local: Amparo

Vôlei Feminino

Sub-15

Copa Itatiba

Americana x Socorro

24/05 (domingo)

Horário: 11h

Local: Socorro