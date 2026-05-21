Celebra Americana terá estrutura de acessibilidade e atrações às famílias

O festival de música gospel Celebra Americana, que acontece nesta sexta-feira e sábado, dias 22 e 23, no Centro de Cultura e Lazer (CCL), contará com estrutura de acessibilidade e atrações voltadas para diferentes públicos. O CCL está localizado na Avenida Brasil, nº 1.293, no Jardim São Paulo. A entrada é solidária, com a doação de 1 kg de arroz para famílias atendidas pelo Fundo Social de Solidariedade de Americana.

As pessoas com deficiência (PcD) que chegarem ao evento serão recebidas por agentes da organização do Celebra na entrada que fica atrás do palco, pela Rua das Palmeiras, que a conduzirão para frente dele, dentro do CCL. O sistema de acessibilidade funcionará de forma inversa no momento da saída dos PcDs: eles serão acompanhados e levados até o carro pelos mesmos agentes. O evento terá ainda suporte de ambulância no local.

Para pessoas surdas, os shows contarão com tradução simultânea em Libras (Língua Brasileira de Sinais). O festival também terá transmissão em dois telões instalados no parque e voltados para a Avenida Brasil, que ficará interditada no trecho do quarteirão do CCL, das 16h às 23h, nos dois dias de programação.

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O Celebra Americana terá ainda Espaço Kids com brinquedos infláveis para as crianças e participação da Feira de Artesanato Ameriart, com produtos variados comercializados por artesãos locais.

Na área gastronômica, estarão presentes Poko Loco Pastel, Buenos Burguer, Fernando Crepe, Booze Restaurante, Churros das Meninas, Feltrin Burguer, Dr. Chapa Hotdog e Lanches, Douce Ame e Luz Gastronomia – porções e espetos.

“O Celebra é para todos, e a Prefeitura está garantindo toda a estrutura de acessibilidade e de lazer para o público que decidir ir aos shows. A gestão Chico Sardelli e Odir Demarchi incentiva os eventos culturais e artísticos em nossa cidade e, paralelamente, busca meios para garantir que todos tenham condições de acessar a esses eventos”, destacou o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

O Celebra é apresentado pelo FÉstival e realizado pela Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, com apoio institucional do Governo do Estado de São Paulo, via Secretaria de Cultura, Economia e Indústria Criativas, Tudo Vira CultSP e Associação Paulista dos Amigos da Arte (Apaa). O evento tem parceria da Faculdade de Americana (FAM), por meio do programa Conexão Cultura, e produção da Bokme!.

Ao todo, serão nove atrações, entre elas a cantora Cassiane e a banda Morada, nomes de destaque da música gospel nacional.

Área gastronômica, feira de artesanato e espaço kids no CCL

O festival contará com uma ampla estrutura de alimentação e lazer. O evento terá nove opções gastronômicas, feira de artesanato, espaço kids e telões para transmissão dos shows.

Na área gastronômica, o público encontrará opções variadas de alimentação, incluindo pastéis, hambúrgueres, crepes, cachorro-quente, espetos, doces, churros e bebidas sem álcool. Os estabelecimentos confirmados são: Poko Loco Pastel, Buenos Burguer, Fernando Crepe, Booze Restaurante, Churros das Meninas, Feltrin Burguer, Dr. Chapa Hotdog e Lanches, Douce Ame e Luz Gastronomia – porções e espetos.

Além da praça de alimentação, o festival contará com a Feira Ameriart, reunindo artesãos do município com exposição e venda de produtos artesanais. Para as crianças, haverá espaço kids com brinquedos infláveis.

O público também poderá acompanhar os shows por meio de dois telões instalados em pontos estratégicos do CCL, oferecendo mais conforto durante as apresentações.

Confira a programação musical:

22/05 (sexta-feira)

18h00 – Lariene Prata

19h00 – Thai Rodrigues

20h00 – AD Belém Americana

20h45 – Cassiane

23/05 (sábado)

16h00 – Haydn Sass e Banda

17h00 – Freedom Worship

18h00 – Lagoinha Music Americana

19h00 – Comunidade da Fé

20h30 – Morada

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