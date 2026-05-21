Usuários de aplicativos de transporte Uber e 99 em Americana procuraram a redação do Portal Novo Momento nesta quinta-feira (21) para relatar dificuldades ao solicitar corridas na cidade.

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Entre as principais reclamações estão a demora para que motoristas aceitem as viagens e cancelamentos logo após a aceitação do chamado. Alguns usuários afirmam que chegaram a aguardar cerca de 8 minutos e, mesmo após a corrida ser aceita, o motorista acabou cancelando antes da chegada.

Também há relatos de dificuldade para conseguir novas viagens em qualquer horário do dia.

Até o momento, não há informação oficial sobre instabilidade nas plataformas de Uber e 99.

Entre as possíveis causas apontadas estão alta demanda, menor disponibilidade de motoristas e recusas relacionadas ao valor das corridas.