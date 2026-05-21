Sala dos Conselhos muda no atendimento à população em Sumaré

Centro Administrativo de Nova Veneza recebe o espaço para melhores condições e estrutura

A Prefeitura de Sumaré informa que a Sala dos Conselhos está em processo de mudança para o Centro Administrativo de Nova Veneza (Seminário), com o objetivo de oferecer melhores condições de atendimento à população e mais estrutura para a realização das atividades e reuniões dos conselhos municipais.

Em razão da transferência e reorganização do espaço, os atendimentos presenciais estarão suspensos nesta data. O serviço de WhatsApp também permanecerá temporariamente fora do ar durante o período de mudança.

A medida faz parte das ações de reorganização administrativa voltadas à melhoria dos serviços prestados à comunidade, garantindo mais conforto, acessibilidade e eficiência no atendimento aos usuários.

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Compreensão

A administração municipal agradece a compreensão de todos durante o processo de mudança e reforça que os atendimentos serão retomados normalmente após a conclusão da transferência.

A Prefeitura também destaca que o novo espaço foi pensado para proporcionar melhores condições de acolhimento e participação da população nas próximas reuniões e atividades dos conselhos municipais.

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