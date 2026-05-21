Marca dos 121 anos de Nova Odessa foi criada pelo artista Aldinho

“Convivência e qualidade de vida”: ilustrações que compõe o visual traduzem natureza, acolhimento e o orgulho de morar no “Paraíso do Verde”

Neste domingo, dia 24, Nova Odessa celebra 121 anos de fundação. Para marcar a data, a Prefeitura Municipal adotou uma identidade visual oficial das comemorações, que foi desenvolvida por um talento de casa: Aldo da Silva Barbosa, o Aldinho, artista plástico, grafiteiro, educador social e servidor público municipal, atualmente lotado no Departamento de Cultura e Turismo, pasta que também é responsável pela organização da festa de aniversário da cidade.

A marca criada por Aldinho transforma o número “121” em uma ilustração viva, repleta de elementos que traduzem a alma novaodessense: paisagens verdes, caminhos acolhedores, céu aberto e pessoas convivendo em harmonia. Cada traço simboliza o que o município tem de mais valioso — tranquilidade, contato com a natureza, acolhimento e bem-estar.

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A composição cromática também carrega significados especiais. O verde lembra o título de “Paraíso do Verde”, reforçando a vocação da cidade para a preservação ambiental e suas áreas arborizadas; o azul transmite equilíbrio e qualidade de vida; enquanto os tons de amarelo e demais cores quentes remetem ao sol, a esperança, o desenvolvimento e a energia da população. O slogan que acompanha a arte — “Convivência e qualidade de vida” — sintetiza o principal valor do município, que é crescer sem perder o cuidado com as pessoas, incentivando a vida em comunidade, os encontros e a cultura.

“O resultado é uma identidade comemorativa que celebra não apenas os 121 anos de Nova Odessa, mas também o orgulho de viver em uma cidade reconhecida pela natureza, pela convivência harmoniosa e pela excelente qualidade de vida”, destaca o artista. Com traços suaves e uma composição leve, a marca busca transmitir proximidade e acolhimento, contando visualmente a história de uma cidade humana, sustentável e cheia de vida.

Sobre o artista

Servidor público municipal na Prefeitura de Nova Odessa, Aldo da Silva Barbosa, conhecido artisticamente como Aldinho, é formado em Publicidade e Propaganda pelo UNISAL. Apaixonado por arte desde a infância, teve seu primeiro contato com o graffiti por volta do ano 2000 e, desde então, nunca mais parou. Sua trajetória inclui participações em grandes eventos, mostras e encontros nacionais e internacionais de arte e graffiti, com trabalhos espalhados por diversas cidades da Região Metropolitana de Campinas (RMC). Entre suas obras de destaque estão intervenções no estádio da Ponte Preta, em Campinas, na fachada da Secretaria Municipal de Saúde de Nova Odessa e um mural de 8×14 metros na fábrica da Sherwin Williams, em Sumaré.

Em 2021, Aldinho recebeu Moção de Aplausos da Câmara Municipal por um desenho em homenagem aos profissionais da saúde na linha de frente da pandemia de Covid-19. Em 2024, foi homenageado com o Diploma de Mérito Cultural da cidade. Além disso, teve obras selecionadas em diversas edições do tradicional Salão Internacional de Humor de Piracicaba, um dos maiores eventos do gênero no mundo, nas categorias caricatura e cartum.

Seus traços transitam entre o realismo, a caricatura e a ilustração. “Acredito que a arte é uma poderosa ferramenta de transformação social. Busco transmitir alegria, conscientizar e provocar reflexões, sem nunca abrir mão da identidade visual marcante que me consagrou”, afirma Aldinho.

A festa de 121 anos de Nova Odessa acontece entre os dias 22 e 24 de maio, na Praça dos Três Poderes (Avenida João Pessoa, nº 777, Centro), com entrada gratuita. A programação inclui shows musicais, atrações culturais, feira de artesanato, entretenimento infantil e praça de alimentação com food trucks.

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