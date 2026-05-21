A Chevrolet decidiu apostar alto no Sonic, sua nova SUV. O resultado da mini SUV da Volkswagen Tera animou ainda mais a montadora norte americana. A nova SUV conta com um sistema avançado de assistência ao condutor, que reúne tecnologias inteligentes para ajudar a proteger você em todos os momentos.
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Ele vem com sistema de manutenção de faixa com alerta de saída, alerta de colisão frontal, alerta de ponto cego e sensores dianteiros de estacionamento (unicamente na versão RS) para auxiliar nas manobras.
Tudo isso com a proteção de 6 airbags de série para mais tranquilidade ao dirigir.
Alerta de colisão frontal Sonic
Identifica riscos à frente, emite um aviso e pode acionar os freios automaticamente, ajudando a evitar ou reduzir impactos.
6 airbags
Proteção por todos os lados. Airbags frontais, laterais e de cortina protegem você e seus passageiros em caso de impacto.
Alerta de ponto cego
Detecta veículos fora do campo de visão e avisa no retrovisor, trazendo mais segurança nas mudanças de faixa.
Sistema de manutenção de faixa
Identifica quando o veículo se aproxima das marcações da pista e aplica correções sutis na direção para ajudar a manter o trajeto.
O Chevrolet Sonic traz tecnologia e praticidade para deixar cada caminho ainda mais agradável. O Easy Park ajuda nas manobras, enquanto o Easy Entry e o Easy Start oferecem mais comodidade no acesso e na partida do veículo. O ar-condicionado digital automático garante o clima ideal a bordo, e o porta-malas de 392 litros abre espaço de sobra para não deixar nenhum plano para trás.
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