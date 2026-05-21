A Chevrolet decidiu apostar alto no Sonic, sua nova SUV. O resultado da mini SUV da Volkswagen Tera animou ainda mais a montadora norte americana. A nova SUV conta com um sistema avançado de assistência ao condutor, que reúne tecnologias inteligentes para ajudar a proteger você em todos os momentos.

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Ele vem com sistema de manutenção de faixa com alerta de saída, alerta de colisão frontal, alerta de ponto cego e sensores dianteiros de estacionamento (unicamente na versão RS) para auxiliar nas manobras.

Tudo isso com a proteção de 6 airbags de série para mais tranquilidade ao dirigir.