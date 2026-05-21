MAC expõe acervo de arte contemporânea ao público em Americana

O Museu de Arte Contemporânea (MAC) de Americana abriu ao público, desde a segunda-feira (18), uma exposição gratuita com obras do acervo cultural do espaço. A mostra poderá ser visitada até o dia 31 de julho, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.

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Escolas e grupos interessados em visitar o museu devem realizar agendamento prévio pelo telefone (19) 3408-4825 ou pelo e-mail [email protected].

A exposição reúne obras de arte contemporânea produzidas com materiais e técnicas não convencionais. Entre os artistas presentes no acervo estão Leda Catunda, Sérgio Romagnolo, Joaquina Sobral, Domitilia Coelho e Figueiredo Sobral, entre outros.

A arte contemporânea se caracteriza pela utilização de diferentes linguagens e suportes, indo além das técnicas tradicionais. Muitos artistas exploram objetos do cotidiano, resíduos industriais, elementos naturais e recursos tecnológicos em suas produções artísticas.

Por meio desses materiais, como plástico, sucata metálica e resíduos orgânicos, as obras propõem reflexões sobre questões sociais, ambientais e políticas, abordando temas como consumo, sustentabilidade e o impacto das ações humanas no meio ambiente.

“A arte contemporânea tem uma linguagem disruptiva e traz diversos questionamentos para o público que a aprecia. A Prefeitura entende a importância de serem exibidas as diversas manifestações culturais e artísticas existentes ao cidadão de Americana e convida todos a conferirem as obras expostas no MAC”, destaca o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

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