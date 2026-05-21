A 5ª edição do Festival de Gala da CIA de Dança e Teatro JK será realizada nesta sexta-feira, 22 de maio, às 20 horas, no Teatro Municipal Manoel Lyra. Com classificação livre, o espetáculo promete reunir talento, emoção e diversidade artística em uma grande celebração da dança. Os ingressos custam a partir de R$ 50. As vendas acontecem pelo site entravip.com.br.

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O festival contará com apresentações dos grupos competitivos e também das turmas regulares da companhia, reunindo diferentes modalidades e estilos de dança em coreografias preparadas especialmente para proporcionar ao público uma experiência marcada pela técnica, sensibilidade e expressão artística.

Sob direção geral de Jobson Victor e direção artística de Jackeline Américo, o espetáculo terá coreografias assinadas por Brunna Oliveira, Giovanna Souza, Jackeline Américo, Kemily Santos, Kely Gouveia, Letícia Eduarda, Natália Santos, Rayane Nunes, Vênus e Xande7.

Para ver o Festival

O Teatro Municipal Manoel Lyra fica na Rua João XXIII, 61, no Centro. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (19) 99248-5656, pelo perfil da companhia @ciajkdanca, no Instagram, ou pelo telefone (19) 3464-9424, do Teatro.