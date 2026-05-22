Receita de torta de tapioca
Rendimento: 16 fatias
Tempo de preparo: 45 minutos + 3 horas de freezer
Ingredientes:
Base da torta:
– 1 ½ pacote de bolacha tipo maisena (260g)
– ⅔ xícara (chá) de Deline Cremosa derretida (105g)
Recheio de sorvete:
– ½ xícara (chá) de tapioca granulada (90g)
– 1 colher (sopa) de Deline Cremosa (10g)
– 1 vidro de leite de coco quente (200ml)
– 1 lata de leite condensado (395g)
– 100g de coco ralado (fresco ou seco sem açúcar)
– 2 caixas de creme tipo chantilly gelado (400 g)
Calda:
– 300g de goiabada em cubos
– ½ xícara (chá) de água (120ml)
– Suco de ½ limão (25ml)
Modo de preparo:
Base da torta:
- Triture as bolachas no processador de alimentos e coloque em uma tigela. Acrescente a Deline Cremosa derretida e misture bem. Modele a massa nos fundos e laterais de uma assadeira redonda de fundo removível de 20 cm de diâmetro com 10 cm de altura.
- Leve a base da torta ao forno pré-aquecido em temperatura média por cerca de 10 minutos, apenas para que a base fique firme. Retire do forno e deixe esfriar enquanto prepara o recheio.
Recheio de sorvete:
- Em uma tigela, coloque a tapioca granulada e a Deline Cremosa e despeje o leite de coco quente. Misture e deixe hidratar por 10 minutos, mexendo 2 vezes para não formar blocos. Acrescente o leite condensado e o coco ralado e mexa bem. Reserve.
- Coloque o creme tipo chantilly gelado na tigela da batedeira e bata até obter um creme firme. Com uma espátula, delicadamente misture o creme tipo chantilly batido à mistura de tapioca, até ficar homogêneo.
- Despeje o sorvete de tapioca com coco sobre a base da torta e alise com espátula. Cubra com filme plástico e leve ao freezer por no mínimo 3 horas (ideal: de um dia para o outro) até ficar bem firme.
Calda:
- Em uma panela, aqueça a goiabada com a água e o suco de limão, mexendo até dissolver e virar calda. Espere esfriar.
- Desenforme a torta, cubra com a calda fria e sirva imediatamente.
