Receita de torta de tapioca

Rendimento: 16 fatias

Tempo de preparo: 45 minutos + 3 horas de freezer

Ingredientes:

Base da torta:

– 1 ½ pacote de bolacha tipo maisena (260g)

– ⅔ xícara (chá) de Deline Cremosa derretida (105g)

Recheio de sorvete:

– ½ xícara (chá) de tapioca granulada (90g)

– 1 colher (sopa) de Deline Cremosa (10g)

– 1 vidro de leite de coco quente (200ml)

– 1 lata de leite condensado (395g)

– 100g de coco ralado (fresco ou seco sem açúcar)

– 2 caixas de creme tipo chantilly gelado (400 g)

Calda:

– 300g de goiabada em cubos

– ½ xícara (chá) de água (120ml)

– Suco de ½ limão (25ml)

Modo de preparo:

Base da torta:

  1. Triture as bolachas no processador de alimentos e coloque em uma tigela. Acrescente a Deline Cremosa derretida e misture bem. Modele a massa nos fundos e laterais de uma assadeira redonda de fundo removível de 20 cm de diâmetro com 10 cm de altura.
  2. Leve a base da torta ao forno pré-aquecido em temperatura média por cerca de 10 minutos, apenas para que a base fique firme. Retire do forno e deixe esfriar enquanto prepara o recheio.

Recheio de sorvete:

  1. Em uma tigela, coloque a tapioca granulada e a Deline Cremosa e despeje o leite de coco quente. Misture e deixe hidratar por 10 minutos, mexendo 2 vezes para não formar blocos. Acrescente o leite condensado e o coco ralado e mexa bem. Reserve.
  2. Coloque o creme tipo chantilly gelado na tigela da batedeira e bata até obter um creme firme. Com uma espátula, delicadamente misture o creme tipo chantilly batido à mistura de tapioca, até ficar homogêneo.
  3. Despeje o sorvete de tapioca com coco sobre a base da torta e alise com espátula. Cubra com filme plástico e leve ao freezer por no mínimo 3 horas (ideal: de um dia para o outro) até ficar bem firme.

Calda:

  1. Em uma panela, aqueça a goiabada com a água e o suco de limão, mexendo até dissolver e virar calda. Espere esfriar.
  2. Desenforme a torta, cubra com a calda fria e sirva imediatamente.

