Desenvolve SB oferece 649 vagas esta segunda

O Desenvolve Santa Bárbara divulgou 649 vagas de

emprego disponíveis para o trabalhador. São oportunidades para alfabetizados, trabalhadores com ensino fundamental e médio, cursos específicos, graduação e pessoas com deficiência. As vagas podem ser encerradas sem aviso prévio.

Os interessados devem se candidatar presencialmente no Desenvolve Santa Bárbara, localizado na Villa Multimall, na Rua do Ósmio, 975, paralela com a Avenida Santa Bárbara, munidos de RG, CPF e Carteira de Trabalho. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas.

Em caso de dúvidas, a pessoa pode entrar em contato via telefone (19) 3499-1015 ou pelo e-mail empregos@santabarbara.sp.gov.br.

Confira a relação completa de vagas:

Vagas para alfabetizado:

Açougueiro (a), Ajudante de chaveiro, Ajudante de jardinagem, Ajudante de limpeza, Ajudante de piscina, Ajudante de produção, Ajudante geral, Atendente, Auxiliar de bordado, Auxiliar de limpeza, Auxiliar de manutenção, Auxiliar de obras, Auxiliar de produção, Auxiliar de serviços gerais, Auxiliar mecânico, Balconista de açougue, Cabeleireira, Chapeiro, Costureira (o), Cozinheira, Designer de sobrancelhas, Empregada doméstica, Encanador industrial, Encarregado de pedreiro, Esfiheiro, Faxineiro, Gerente de vendas, Instalador de esquadrias, Líder de limpeza, Manicure/ pedicure, Maquiadora, Mecânico de manutenção industrial, Mecânico de suspensão, Montador de mercearia, Nebulizador, Operador (a) de roçadeira costal, Operador de guilhotina gráfica, Operador e programador de máquina CNC, Pedreiro, Pintor, Podóloga, Prensista, Programador e operador de centro de usinagem, Rebarbador, Revisador de tecidos, Selecionador de materiais recicláveis, Serralheiro, Servente de obras, Supervisor (a) de PAP, Tratorista, Vendedor interno, Vendedora,

Vagas para ensino fundamental (1º grau):

Açougueiro, Ajudante de montagem, Ajudante de padeiro, Ajudante de produção, Auxiliar de cozinha, Auxiliar de fundição, Auxiliar de limpeza, Camareiro (a), Contramestre, Costureira (o), Dobrador, Enfestador, Jardineiro, Mecânico de manutenção, Mecânico de suspensão alinhador, Mecânico diesel, Mensageiro, Moldador de fundição, Montador de máquinas industriais Jr., Motorista, Operador (a) de conicaleira, Operador (a) de dobra CNC, Operador de acabamento, Operador de manufatura, Operador de roçadeira, Padeiro, Pintor automotivo/ industrial, Pizzaiolo (a), Revisor de tecidos, Serviços gerais, Tecelão (ã) de fitas, Tocheiro/ maçariqueiro, Vendedor (a), Zelador.

Vagas para ensino médio (2º grau):

Açougueiro, Agente de locação, Almoxarife, Assistente de departamento pessoal, Assistente de qualidade, Assistente fiscal, Atendente, Auxiliar administrativo, Auxiliar de limpeza, Auxiliar de logística, Auxiliar de manutenção, Auxiliar de retífica, Balconista, Balconista/ Auxiliar de loja, Comprador (a), Comprador (a)/ auxiliar de almoxarifado, Consultor (a) de pré vendas, Consultor comercial, Coordenador (a) de serviços, Cortador de chapas de aço (oxicorte), Eletricista/eletrônico, Encarregado de manutenção industrial, Estagiário (a), Gerente, Instalador, Líder de cozinha, Líder de estamparia digital, Líder de salão, Mecânico de empilhadeira, Mecânico socorrista diesel, Motorista, Operadora de telemarketing, Operador (a) de loja, Operador de espalmadeira, Operador de furadeira radial, Operador de máquina, Operador de sopro, Operador de torno de lixa, Orçamentista, Pintor, Recepcionista, Revisor (a) de tecidos, Serralheiro/Caldeireiro, Soldador montador, Subgerente de restaurante, Supervisor (a) de restaurante, Supervisor comercial, Técnico mecânico, Vendedor (a), Vendedor (a) externo, Vendedor (a) interno, Vendedor (a) PAP, Vendedora, Vistoriador (a) veicular.

Vagas que exigem cursos:

Ajudante de expedição: curso de fabricação de moldes e ferramentaria, Ajudante geral: curso de operador de empilhadeira, Analista de departamento fiscal: curso técnico em administração, contabilidade ou RH, Analista de logística: curso técnico de logística, Assistente de operações administrativas: curso de informática básica, Assistente de PCP: curso técnico em logística, Auxiliar administrativo: curso de informática (pacote office), Auxiliar de almoxarife: curso de metrologia e técnico em logística, Auxiliar de eletricista: curso de eletricista, Auxiliar de enfermagem: curso ou técnico em enfermagem, Auxiliar de escritório: curso de informática básica, Auxiliar de manutenção: curso de manutenção, Auxiliar de processos III, Auxiliar de produção, Auxiliar de vendas: curso de Autocad, Auxiliar mecânico: curso de mecânica em geral, Auxiliar técnico: curso técnico em eletrônico, Auxiliar técnico administrativo: curso técnico em administração, Costureira (o): curso de corte e costura, Desenhista: curso de eletricista e AutoCad, Eletricista: curso de eletricista, NR10, Eletricista de manutenção: curso de elétrica ou eletroeletrônico, Eletricista industrial: curso de eletricista, Empilhadeirista: curso de empilhadeira, Esteticista: curso de estética, massoterapia ou massagem, Fresador: curso na área, Fresador ferramenteiro: curso de mecânica, Mecânico de empilhadeira: curso de mecânica, Mecânico de manutenção: curso de mecânica, Mecânico de manutenção industrial: curso de mecânico de máquinas industriais, Mecânico de empilhadeiras: curso de mecânica de empilhadeira, Mecânico de manutenção diesel PL: curso de motor diesel, Mecânico de manutenção diesel Sr: curso de motor diesel, Motorista de micro-ônibus: curso de transporte de passageiros, Motorista de ônibus: curso de transporte de passageiros, Motorista de Van: curso de transporte de passageiros, Oficial de manutenção: curso de eletricista de manutenção, Operador de caldeira: curso de NR13, Operador de CNC: curso na área, Operador logístico: curso de operador de empilhadeira, Retificador pleno/ cilíndrico, Técnica em química: curso técnico em química, Técnico (a) mecânica, Técnico (a) de nutrição: curso técnico em nutrição, Técnico eletroeletrônica: curso de elétrica, Técnico eletrônico/ eletricista: curso de eletrônica, eletricista manutenção, Técnico segurança do trabalho: curso técnico em segurança do trabalho, Torneiro de produção: curso de torneiro convencional ou de fabricação mecânica, Torneiro mecânico: curso de mecânica, Torneiro de mecânico convencional: curso de leitura e interpretação de desenhos, metrologia, Vendedor: curso de mecânico.

Vagas para graduação:

Analista de vendas, Analista de departamento pessoal, Assistente de marketing, Assistente de vendas, Auxiliar administrativa, Auxiliar de compras, Auxiliar de secretaria, Comprador (a), Engenheiro (a), Engenheiro agrônomo, Estagiário (a), Estagiário (a) de direito, Estagiário (a) de engenharia civil, Estagiário (a) de engenharia civil trainee, Fisioterapeuta, Professor (a) de educação física, Técnico em automação, Vendedora técnica,

Vagas para pessoas com deficiência (PCD):

Assistente de loja, Atendente, Auxiliar administrativo, Auxiliar de expediente.

