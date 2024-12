Chitãozinho & Xororó encerram turnê "Por Todos os Tempos" em Campinas no dia 21

Com um legado incontestável para a música brasileira, a dupla Chitãozinho & Xororó apresentou ao longo deste segundo semestre a turnê “Por Todos os Tempos”, que após percorrer todo o país, se encerra no próximo dia 21 de dezembro em Campinas, no Royal Palm Hall. O espetáculo é uma celebração da atemporalidade da música dos irmãos que há décadas conquistam corações brasileiros. Os ingressos estão disponíveis no site Guichê Live.

O show será dividido em quatro blocos cuidadosamente pensados para retratar a essência da dupla, resgatando o surgimento dos artistas José e Durval. Mostrando como a arte transcende o tempo e continua a ser relevante e inspiradora para várias gerações, a turnê simboliza o legado dos irmãos e traduz o DNA artístico da dupla.

“Estamos muito felizes em concluir mais uma etapa na nossa carreira com a turnê “Por Todos os Tempos”. A gente trabalhou muito em cima desse projeto com o objetivo de entregar muita emoção aos nossos fãs”, celebra Chitãozinho.

Cada detalhe do projeto foi pensado para garantir que o show retratasse, de forma fiel e emocionante, desde o surgimento até a perpetuação da dupla na cultura brasileira. Com um repertório repleto de clássicos que marcaram a carreira, os fãs poderão reviver momentos icônicos e emocionar-se com as canções que fazem parte da trilha sonora de suas vidas.

“O show é sempre um momento especial para nós e para os fãs, esperamos que esta festa seja ainda mais emocionante”, comenta Xororó.

A turnê “Por Todos os Tempos” promoveu uma jornada musical que conecta o passado, presente e futuro, reforçando o infinito impacto de sua música e a duradoura relação com seus fãs.

Serviços – Chitãozinho e Xororó em Campinas-SP

Data: 21 de dezembro, sábado

Abertura: 20h

Início: 22h

Endereço: Royal Palm Hall – R. Mns Luís Fernandes de Abreu, 311 – Jardim do Lago Continuação, Campinas – SP

Ingressos: https://www.guichelive.com.br/chitaozinho-e-xororo-campinas_31956

Sobre Chitãozinho & Xororó

Reis da música sertaneja, os irmãos atingiram a marca de 40 milhões de discos vendidos, 37 álbuns inéditos, onze DVDs, seis prêmios Grammy, centenas de discos de ouro, platina e diamante, programas de televisão e uma homenagem da X-9 Paulistana que contou sua história.

A dupla gravou o primeiro disco, “Galopeira”, em 1970, mas o sucesso veio oito anos depois com “60 Dias Apaixonados”, que deu o primeiro disco de ouro. O reconhecimento do grande público veio em 1982 com a música “Fio de Cabelo”, que vendeu mais de 1,5 milhão de cópias. Ao longo da carreira, criaram clássicos como “Se Deus Me Ouvisse”, “Fogão de Lenha”, “No Rancho Fundo”, “Brincar de Ser Feliz”, “Página de Amigos” e “Alô”, entre outros.

Entre 2022 e 2023, os artistas iniciam as comemorações dos 50 anos de carreira, com uma turnê inédita e mundial, além de uma série de projetos que incluem livros, gibi e um quadro especial.

Chitãozinho & Xororó em números

Mais de 40 milhões de discos vendidos

37 álbuns inéditos e 11 DVDs

Centenas de discos de ouro, platina e diamante

Dezenas de prêmios na música, incluindo 6 Grammys

Mais de 6 mil shows

Público estimado em 100 milhões de pessoas

Mais de 100 mil pessoas em um único show

1,8 milhão de vendas em um único disco

Mais de 400 músicas gravadas

Mais de 70 campanhas publicitárias

Envolvimento em mais de 150 projetos de Responsabilidade Social

Parcerias com mais de 100 nomes da música nacional e internacional

1982 foi o ano de início do grande sucesso com ‘Fio de Cabelo’

