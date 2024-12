Comércio surpreende com vendas em alta em outubro

As vendas do varejo em outubro surpreenderam positivamente, já que o mercado esperava uma queda no indicador mensal. É importante lembrar que outubro não é um mês tradicionalmente forte, devido à proximidade da Black Friday e do Natal, o que faz com que muitos consumidores posterguem compras para os meses seguintes. Esse resultado reforça a expectativa de que o varejo terá um ano de grande destaque em 2024, com crescimento previsto de mais de um ponto acima do PIB.

O setor parece estar retomando o ritmo pré-pandemia, equilibrando o consumo entre bens e serviços. Durante os dois primeiros anos da pandemia, houve uma concentração de gastos no comércio, seguida por um deslocamento para serviços nos dois anos seguintes. Agora, observamos um cenário mais uniforme.

Entre os destaques, móveis e eletrodomésticos tiveram um bom desempenho, refletindo o aquecimento do setor imobiliário, que tem registrado resultados positivos em todas as faixas de renda. No entanto, é importante destacar que os bens duráveis, adquiridos em um cenário de juros elevados, devem sentir os efeitos desse custo em 2025.

As empresas precisam estar atentas para não considerar o atual cenário como padrão para os próximos anos. O impacto dos juros mais altos será sentido primeiramente no financiamento de imóveis e veículos, mas também alcançará o setor de móveis e eletrodomésticos.

Vendas e comércio no parcelado

Muitos varejistas têm parcelado as compras sem juros, mas, à medida que essa prática se torna menos viável, o peso dos juros nas parcelas começará a impactar o consumidor.

O brasileiro, que geralmente prioriza o valor da parcela em vez do preço total da compra, terá nesse ponto um tema crucial a ser observado nos próximos anos.

