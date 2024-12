A alegria tomou conta do salão social do CCTI (Centro de Convivência da Terceira Idade) na última sexta-feira, dia 6, para a escolha da Miss e do Mister da Melhor Idade de Sumaré 2024. Diversas pessoas estiveram reunidas acompanhando a apresentação dos candidatos, integrantes dos núcleos descentralizados do Programa Municipal da Melhor Idade, que desfilaram todo charme e elegância pelo tapete vermelho. A presidente do Fundo Social, Mara Dalben, acompanhou a cerimônia.

Os eleitos foram Dirce Donegatti da Silva, do grupo do Vila Flora, e Gabriel do Carmo de Almeida, do grupo de Nova Veneza. A banca de jurados foi formada por mulheres de diversos setores da sociedade sumareense. Foram avaliados quesitos como elegância, desenvoltura, carisma e espontaneidade.

“Essa é uma festa que teve início em 1997 e valoriza a beleza e a alegria em viver, que são marcas registradas da nossa Melhor Idade. É um momento de confraternização dos grupos descentralizados, para comemorarmos mais um ano de aprendizado e também de ensinamentos, porque somos nós que aprendemos com eles todos os dias. Estamos encerrando este ciclo, mas seguimos trabalhando para elevar a autoestima e promover um envelhecimento saudável, ativo e com muito carinho, mas sempre com respeito à vida”, disse a presidente do Fundo Social, Mara Dalben.

“Nossos idosos provaram, mais uma vez, que beleza não tem idade; está dentro de nós. São sempre contagiantes a alegria e a disposição da nossa Melhor Idade, uma geração que tanto contribuiu e continua contribuindo valorosamente com a construção do nosso município. Nossa administração está sempre empenhada para retribuir da melhor maneira possível, proporcionando a eles mais qualidade de vida por meio de projetos e atividades que promovam a saúde, bem-estar e a inclusão social”, completou o prefeito Luiz Dalben.