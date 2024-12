Os judocas Henrique Santurbano dos Santos e Lucas Antônio Ferreira, integrantes da equipe Associação Desportiva Americanense de Judô (ADAJU)/Secretaria de Esportes de Americana, conquistaram vaga para disputar o Meeting Nacional de Judô Sub-18 e Sub-21, evento que será realizado nos dias 1 e 2 de fevereiro de 2025, em Brasília-DF. A competição define os atletas que integrarão a Seleção Brasileira de Base da modalidade e disputarão os torneios internacionais durante o ano.

A vaga foi conquistada na seletiva nacional encerrada na última segunda-feira (9) no Clube Paineiras do Morumby, em São Paulo. Ao todo, Americana levou nove judocas para a disputa da seletiva, na qual os oito primeiros colocados de cada categoria garantiram a classificação para o Meeting.

Henrique conquistou a 4ª colocação na categoria sub-18 masculino meio-médio (-73kg), em disputa que reuniu 74 atletas. Já Lucas ficou na 7ª posição entre 84 judocas da categoria sub-18 masculino ligeiro (-55kg).

Sensei e os judocas

“Estamos muito orgulhosos com o desempenho dos nossos atletas, que demonstraram muita dedicação, técnica e garra ao longo da seletiva. Eles representam não apenas o nosso trabalho diário, mas também a força do judô de Americana. Agora, o foco é intensificar os treinos para que eles cheguem ao Meeting preparados e com ainda mais confiança. Essa conquista é uma motivação para toda a equipe e um reflexo do investimento no esporte em nossa cidade. Agradecemos a Secretaria de Esportes pelo apoio”, comentou o sensei Edson Catarino, que comanda os treinos ao lado do sensei Diego Caixeta.

“A classificação do Henrique e do Lucas para uma competição tão importante é motivo de grande orgulho para Americana e evidencia o trabalho sério que vem sendo realizado no esporte municipal. A conquista reforça o nosso compromisso de apoiar e investir nas modalidades esportivas que transformam vidas e promovem oportunidades. Tenho certeza de que os dois irão representar nossa cidade com muita determinação e talento em Brasília, parabéns a eles e à comissão técnica”, destacou o secretário de Esportes, Marcio Leal.

Os judocas, pais e senseis buscam apoios e patrocínios para auxiliar no custeio das despesas da equipe. O telefone de contato da ADAJU é (19) 99474-8832.

