Como proteger os pets do estresse causado pelos fogos de artifício nas comemorações?

Comemorações e festas são momentos de alegria, mas, para os animais de companhia, os fogos de artifício podem representar um grande problema. O barulho intenso e inesperado desses artefatos pode causar pânico, estresse e até mesmo prejudicar a saúde dos pets. A médica-veterinária Stefanie Poblete, coordenadora de produtos da Linha Pet da Syntec, alerta para os impactos negativos e destaca os cuidados necessários para garantir o bem-estar de cães e gatos especialmente durante as celebrações de Natal e Réveillon.

“O som alto e repentino dos fogos de artifício pode ser extremamente assustador para cães e gatos. A audição desses animais é muito mais sensível que a dos seres humanos, amplificando o estresse causado pelos ruídos. Os efeitos mais comuns incluem medo, ansiedade, comportamentos destrutivos, perda de orientação e até mesmo problemas efetivos de saúde. Afinal, o estresse excessivo pode desencadear alterações significativas em diversos sistemas do organismo como, por exemplo, no sistema geniturinário e neurológico e cardíaco em casos mais graves”, explica a veterinária.

Para minimizar os transtornos causados por fogos de artifício, é essencial que os tutores adotem medidas preventivas. “Durante a queima de fogos, mantenha os pets dentro de casa sempre acompanhados, em um ambiente tranquilo e confortável. Fechar portas e janelas ajuda a abafar o som e diminuir a sensação de perigo. Além disso, se o animal já houver demonstrado pânico em anos anteriores, consulte um veterinário para avaliar outras alternativas “, recomenda Stefanie.

Proteger os pets do estresse e do medo causado em épocas festivas é responsabilidade dos tutores, que devem tomar as providências necessárias para garantir que o ambiente durante as comemorações seja seguro e acolhedor. “A conscientização e os cuidados adequados são fundamentais para que todos, humanos e animais, possam celebrar de maneira tranquila e feliz”, conclui a coordenadora da Syntec do Brasil.

