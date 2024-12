Após movimentar R$3 milhões em eventos, Rafael Piovezan anuncia agenda cultural 2025

O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan, anuncia nesta quarta-feira (11) a agenda cultural 2025 e apresentou o balanço deste ano de todas as ações relacionadas à Cultura e Turismo, em coletiva de imprensa no Centro de Estudo e Cultura Ambiental. Dentre os principais eventos confirmados para o próximo ano estão Santa Bárbara Rock Fest, Carnaval de SBO, Espetáculo Via Crucis, FÉstival, Tradições, Raízes, Feira das Nações, Festival Pop Arte e Circuito Hip Hop, entre outros.

A novidade que entra no calendário de eventos do Município é a Mostra das Artes “Caminhos da Cultura”, com sua primeira edição ainda em 2024, no dia 18. A segunda edição será entre 25 e 27 de junho de 2025 e a terceira nos dias 9 e 10 de dezembro. O evento reúne apresentações dos alunos do Programa de Formação e Oficinas Culturais – Escola de Artes “Caminhos da Cultura” de Santa Bárbara d’Oeste, que teve 762 inscritos e realizou 58 ações neste ano.

Um destaque em 2024 foi a movimentação econômica dos eventos promovidos no Município, somando mais de R$ 3 milhões. Houve investimento externo de R$ 3,4 milhões, com quase R$ 2,7 milhões da iniciativa privada e R$ 740 mil repassados ao Município pela Secretaria de Estado da Cultura, Economia e Indústria Criativas.

Mais notícias da cidade e região

Na ocasião o prefeito ressaltou que Santa Bárbara é oficialmente a Capital Estadual da Cultura, com selo outorgado pelo Governo do Estado de São Paulo, e que as ações e eventos promovidos na cidade demonstram a disponibilidade da Administração Municipal em superar novos desafios. “Nos últimos 4 anos ampliamos em 75% o orçamento da Cultura. Somente em 2024 a economia criativa movimentou mais de R$ 3 milhões em nossa cidade, demonstrando que a Cultura é muito mais do que eventos. É geração de emprego, renda, riqueza, desenvolvimento econômico e social”, enfatizou o prefeito, Rafael Piovezan.

“2024 foi um ano de grandes conquistas para a cultura de Santa Bárbara d’Oeste. Com a entrega de obras importantes, como a reforma do Teatro Municipal ‘Manoel Lyra’, da Biblioteca Central e melhorias no CEU das Artes, consolidamos também o programa ‘Caminhos da Cultura’ e promovemos eventos de grande porte, que atraíram públicos de toda a região. Esse crescimento cultural é ainda mais fortalecido pelo investimento da iniciativa privada, que, além de patrocinar nossos eventos, também impulsiona a economia local, gerando oportunidades para o turismo gastronômico e para diversas instituições e empresas envolvidas”, discursou o secretário de Cultura e Turismo, Evandro Felix.

Estiveram presentes no evento o vice-prefeito Felipe Sanches, representante da Secretaria de Estado da Cultura e Economia, secretários municipais, vereadores Carlão Motorista, Esther Morares e Nilson Araújo, empresas parceiras, conselheiros municipais, empreendedores do Município e imprensa.

CAMINHOS DA CULTURA

O Programa de Formação e Oficinas Culturais – Escola de Artes “Caminhos da Cultura” terá no 1º semestre do ano que vem 21 oficinas para 1.028 alunos, divididos em 58 turmas. As aulas oferecidas à população serão Amigurumi, Arte em feltro, Ballet, Bordado, Canto, Capoeira, Contação de histórias – iniciante, Crochê, Dança Kpop, Desenho Artístico, Estudos de obras literárias e redação, Fotografia, Pintura em óleo sobre tela, Pintura em tecido, Plantas Alimentícias Não Convencionais (PANC), Produção no audiovisual, Ritmos, Teatro para crianças – básico, Teatro para crianças – intermediário, Teatro para jovens e Violão.

O objetivo do “Caminhos da Cultura” é garantir à população barbarense, de todas as faixas etárias, o acesso gratuito às atividades práticas e teóricas das mais variadas expressões artísticas e manifestações culturais, contribuindo efetivamente no desenvolvimento e aprimoramento das vocações artísticas por meio de um processo de aprendizagem regulamentada e continuada garantida pela Lei Municipal nº 4.281, de 16 de fevereiro de 2022.

SOLICITAÇÃO DE USO DE EQUIPAMENTOS

Nesta sexta-feira (13) será aberto o formulário on-line para solicitar o uso de equipamentos culturais da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste. Os pedidos podem ser feitos por meio do site www.culturasbo.com/solicitacaodeuso. O objetivo é planejar e organizar totalmente de forma on-line a agenda 2025 junto dos artistas e produtoras, sejam pessoas físicas ou jurídicas.

Estão disponíveis os equipamentos culturais: Anfiteatro Municipal “Detinha Dagnoni”, Biblioteca Pública Municipal “Maria Aparecida Almeida Nogueira”, Casa do Artesão “Roldão de Oliveira”, Centro Cultural “Edgard Tricânico D’Elboux”, Centro Cultural e Biblioteca “Prof° Léo Sallum”, Centro de Memórias “Historiador Antonio Carlos Angolini”, CEU das Artes – “Ariovaldo Inácio – ‘Vardão”/Estação Cidadania Cultura e seu anfiteatro, Museu da Imigração, Complexo Usina Santa Bárbara e Teatro Municipal “Manoel Lyra”.

EDITAL PALCO ABERTO

Em parceria com o Conselho Municipal de Política Cultural, com recursos do Fundo Pró-Cultura, a Secretaria de Cultura e Turismo de Santa Bárbara d’Oeste abrirá no dia 16 de dezembro, próxima segunda-feira, o Edital de Chamamento Público para Credenciamento de Artistas e Grupos Artísticos Barbarenses.

A ação visa a eventual realização de apresentações culturais e artísticas de música, teatro, circo, narrativa oral (contação de história), dança, cultura afro-brasileira, cultura popular, cultura urbana e cultura Hip Hop em espaços alternativos e descentralizados do Município. Com investimento de R$ 130 mil, serão contratadas 26 apresentações culturais, cuja programação terá início no primeiro semestre de 2025.

EDITAL DE PATROCÍNIO

O Edital de Chamamento Público para Patrocínio de Eventos realizados pelo Município de Santa Bárbara d’Oeste estará disponível a partir do dia 18 deste mês, atendendo a Lei Municipal n° 3.807/2016 e Decreto Municipal n° 6.776/2017. O documento completo ficará disponível no site www.culturasbo.com/editais

O edital permite que a Administração Municipal receba patrocínios para a realização de atividades, serviços e eventos públicos em Santa Bárbara d’Oeste. Poderão participar pessoas físicas, pessoas jurídicas de direito privado ou de direito público, entidades da sociedade civil, associações de moradores, ONGs e sindicatos, desde que legalmente constituídos.

BALANÇO DE 2024

Total de público dos maiores eventos: 262 mil pessoas

Investimento iniciativa privada: R$ 2.690.977,89

Investimento da Secretaria de Estado da Cultura, Economia e Indústria Criativas: R$ 740.000,00

Investimento total externo: R$ 3.430.977,89

Movimentação econômica dos eventos: R$ 3.005.126,00

Programa de Formação Caminhos da Cultura: 762 inscritos / 58 ações

Fomento, Difusão e Diversidade:

Blocos de carnaval: 10

Atrações musicais: 116

Atrações circenses: 32

Atrações teatrais: 62

Fanfarras, orquestras e corporações: 7

Grupos de dança: 25

Artistas visuais: 17

Corais: 7

Cultura Popular e Urbana (Hip Hop e Capoeira): 20

Total: 1.448 artistas

Bibliotecas (Central, Tricânico, Neide Crocomo e Léo Sallum):

Empréstimo de livros: 12.465

Livros novos no acervo: 1.973

Novos leitores: 661 pessoas

Público geral: 28.283 pessoas

Equipamentos culturais (CEU das Artes, Centro de Memórias, Casa do Artesão, Museu da Imigração, Teatro e Anfiteatro):

Eventos: 470

Público geral: 43.782 pessoas

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP

Empresas apoiadoras dos eventos:

Belchior

Cervejaria 3 Américas

Cevada Pura

Comgás

Cristiantex

Denso

EPTV

Higa Atacado

Indústrias Romi

Leuven / CBCA

Limpex

Maravilhas do Lar

Ponto Visão

Raízen

Refrigerantes Esportivo

Sancta Cervejaria

Sapore

SOS Telecom

Supermercados Pague Menos

Supermercados São Vicente

Texfyt

Tivoli Shopping

TRBR

Unimed

Usicomp

VIC Engenharia

Vox90

CONFIRA O CALENDÁRIO CULTURAL DE 2025 EM SANTA BÁRBARA D’OESTE:

MARÇO

01, 02 e 03 – Carnaval de SBO

15, 18, 20, 22, 25, 27 e 29 – Festival POP ARTE

17 a 23 – Semana do Artesão

ABRIL

15 a 20 – Espetáculo Via Crucis

24 a 27 – Encontra Conto

MAIO

10 e 11 – Festival Gastronômico Comida de Rua

13, 14 e 15 – Recitar – A Palavra em Verso Vivo

30 e 31 – Festival Avivah / FÉstival

JUNHO

7 e 8 – Festival das Orquídeas

14 – Encontro de Corais de Santa Bárbara d’Oeste

25, 26 e 27 – 2ª edição da Mostra de Artes “Caminhos da Cultura”

29 – Festa da Negadinha da Usina Santa Bárbara

JULHO

07 e 08 – Festival Gastronômico de Inverno

19 e 20 – Festival Tradições – Festa da Cultura Nordestina

Período de Férias – Festival Literário de Santa Bárbara – FLISB

AGOSTO

03 – Circuito Hip Hop

22, 23 e 24 – Santa Bárbara Rock Fest

SETEMBRO

7 – Desfile Cívico

13 e 14 – Encontro de Veículos Antigos

18 e 27 – Mostra de Teatro Cena Bárbara

OUTUBRO

11 – Encontro de Orquestras de Violas

18 e 19 – Festival Raízes de Santa Bárbara

NOVEMBRO

08 e 09 – 33ª Feira das Nações de Santa Bárbara d’Oeste

16 – Circuito Hip Hop

20 – Feira Afro Bárbara | Celebração Novembro Negro

DEZEMBRO

04 – Acendimento do Natal das Árvores

9 e 10 – 3ª edição da Mostra de Artes “Caminhos da Cultura”

08 – Abertura da Casa do Papai Noel