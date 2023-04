Antonia Fontenelle tem dívida exposta e implora ajuda

Envolvida em mais uma polêmica, Antonia Fontenelle foi assunto comentado na internet neste sábado (15) após ter áudios vazados por colunista pedindo ajuda para campanha eleitoral.

Processada por Klara Castanho após expor a atriz que foi vítima de abuso sexual, a apresentadora Antonia Fontenelle foi envolvida em uma grande polêmica neste sábado (15). Isso porque a famosa, que foi candidata a deputada federal em 2022, não conseguiu se eleger e listou uma série de problemas em áudios vazados pela colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles.

Os áudios começam com Antonia Fontenelle agradecendo ao Bispo Luiz Carlos Gomes, deputado federal suplente, por ter ativado o ‘modo temporário’ no WhatsApp – que apaga as mensagens após determinado tempo.

A influenciadora, que se envolveu em uma polêmica recentemente após criticar uma roupa de Janja, disse que estava sendo cobrada por uma editora que produziu 60 mil livros de educação financeira para crianças e jovens, usados em sua campanha. Exaltada, Fontenelle disse estar sendo prejudicada por pessoas de seu próprio time e que não toleraria mais essa situação, cobrando um por um se fosse necessário.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Antonia Fontenelle (@ladyfontenelle)

“E veio num momento providencial, no meio de uma crise que me colocaram. A editora me salvou, entendeu? Temos compromisso. Esse cara não tem palavra, todo dia é uma história e eu não tô aqui pra me prejudicar com pessoas que jogam no meu time. Então, eu estou lhe pedindo ajuda, que isso se resolva pra ontem”, se exaltou.