Adolescentes (2) caem por tráfico pra PM

Dois adolescentes foram detidos e apreendidos na noite

de sexta-feira (14), em Americana. Os jovens são acusados de estarem no exercício do tráfico de drogas na periferia da cidade, na região do Jardim da Paz. Os policiais faziam patrulha regular na região, em uma praça já conhecida pelo histórico de venda de drogas.

Lá eles avistaram os dois adolescentes em um ponto que tinhas todas as características de ser de venda de entorpecentes.

Os jovens notaram a viatura e saíram correndo, mas logo foram alcançados e detidos. A dupla confessou o crime. Com um deles, havia 17 pinos de cocaína enquanto o outro, portava duas porções de maconha, um pino de cocaína e R$ 25.

O caso foi registrado como ato infracional de tráfico de drogas, na Delegacia de Americana. A dupla foi apreendida.

