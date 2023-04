Chico lidera corrida pela sucessão. Giovana e Omar em 2o

O prefeito de Americana Chico Sardelli lidera a corrida pela sucessão.

Ele tem 38,4% das intenções de voto em pesquisa feita pela Memento Consultoria no último sábado. O segundo lugar apresenta a ex vereadora de Americana Giovana Fortunato (PDT) e o ex prefeito Omar Najar (MDB). A pesquisa ouviu 443 pessoas em 6 regiões da cidade e tem margem de erro de 2,8%.

Com 17,8% das respostas, Giovana aparece numericamente à frente de Omar, que tem 16,4%. Mas os dois estão empatados, uma vez que a margem de erro é de 2,8% para mais ou para menos.

Candidato a deputado mais votado em Americana em 2022 e tendo como aposta a proximidade com o governador Tarcisio de Freitas (Rep), Ricardo Molina (Rep) aparece com 10,5% das intenções de voto.

A pesquisa também mediu os vereadores mais conhecidos da cidade em seis regiões diferentes.

O processo eleitoral ainda está muito distante e os números podem ser vistos como uma mistura de recall (memória) do eleitorado e a boa aprovação do governo de Chico.

PARTIDOS– Bem nas avaliações de governo e na pesquisa estimulada, Chico terá o desafio de encontrar um partido e ‘sambar’ entre o lulismo e o Bolsonarismo na cidade.

PARA CONTRATAR SUA PESQUISA ENTRAR EM CONTATO COM 19.98319.2955

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento