Teatro Lulu Benencase recebe 2 Elvis para encenar vida do músico

A história de um dos maiores astros da música de todos os tempos será encenada no próximo sábado (29), às 20h30, no Teatro Municipal Lulu Benencase, em Americana.

O espetáculo “The King – Elvis Experience” inova no formato ao trazer aos palcos dois Elvis interpretando os maiores sucessos do artista. Os ingressos custam de R$ 60,00 a R$ 140,00 e já estão à venda online (www.entravip.com.br) e na bilheteria do teatro, localizado à Rua Gonçalves Dias, 696, Jardim Girassol.

A produção reúne no palco 30 integrantes, incluindo backing vocals e banda, em um espetáculo totalmente cantado e tocado ao vivo. O cenário, as coreografias, as trocas de 50 figurinos e a iluminação preparam o ambiente de imersão no espetáculo, que traz as mais famosas músicas do “rei do rock’n’roll”, proporcionando ao público presente uma viagem musical e visual. A classificação etária é livre.

SERVIÇO “The King – Elvis Experience”

Data: 29 de abril, sábado

Horário: às 20h30

Local: Teatro Municipal Lulu Benencase – Rua Gonçalves Dias, 696, Jardim Girassol – Americana/SP

Valores: Ingressos de R$ 60,00 a R$140,00

Vendas: https://entravip.com.br/evento/22/THE_KING_-_ELVIS_EXPERIENCE e na Bilheteria do Teatro