Corinthians vence e Cuca demitido

Apenas 6 dias depois de ser apresentado, Cuca deixou o comando do Corinthians.

O caso de seu envolvimento com o estupro de uma adolescente em 1987 e a recusa em pedir desculpas fez com que a pressão aumentasse muito sobre os dirigentes.

Desde o anúncio de sua chegada, diversos torcedores do Corinthians foram às ruas e às redes sociais para protestar pela contratação, por causa da condenação de Cuca em um caso de estupro de uma criança de 13 anos, em 1987, na Suíça.

Depois da classificação nos pênaltis contra o Remo para as oitavas de final da Copa do Brasil, Cuca fez um breve pronunciamento na NeoQuímica Arena: “Eu saio neste momento, não é pelo o que eu queria. Se espera uma vida inteira para estar aqui. É um pedido da minha família. ‘Pai, vem, estamos precisando’. Amanhã estou em casa, vou cuidar de vocês.”

Além da vitória contra o Remo, Cuca dirigiu o time na derrota para o Goiás no domingo passado pelo Campeonato Brasileiro. Ele tinha contrato com o Corinthians até o final da temporada.

Apesar da condenação por estupro, Cuca recebeu apoio dos jogadores do Corinthians, que fizeram questão de correr para abraçá-lo ao final do duelo contra o Remo na noite de quarta-feira. Na coletiva, Cuca levou uma camisa de Cássio, e na zona mista Roger Guedes revelou que o treinador chorou na conversa com o elenco. O camisa 10 alvinegro defendeu o agora ex-comandante e afirmou que acredita na sua inocência.

Condenação por estupro

Cuca foi acusado e condenado junto com mais três colegas do Grêmio por envolvimento no abuso de uma adolescente de 13 anos em 1987 durante uma excursão do time gaúcho pela Suíça. O técnico chegou a ser condenado a 15 meses de prisão, além de pagamento de multa. Porém, como julgamento a revelia–quando o réu é comunicado oficialmento do processo e não se defende–, ele nunca cumpriu a pena, além do Brasil não acordo de extradição de seus cidadãos.

O treinador, que na época do crime tinha 26 anos, revelou o nome da criança e afirmou que ela não parecia ter apenas 13 de idade. O técnico ainda afirmou que a relação teria sido consentida.

“A tal menina, era do tamanho de um armário e não tinha carinha de menina, não. Ela subiu para fazer sexo com um de nós no apartamento. O nome, reservo-me o direto de omiti-lo. Estavam em pleno ato quando apareceu o pai dela e armou todo aquele escândalo. A partir daí, foram dias e noites infinitas. Estava há cinco dias no Grêmio e com um contrato de cinco meses a cumprir. Pensei que estivesse tudo acabado para mim, embora tivesse consciência tranquila. Quando soube da repercussão do caso na imprensa brasileira, aí mesmo é que me desesperei”, declarou na época.

Secretaria de Esportes tem vagas para ginástica artística masculina

A Secretaria de Esportes de Americana está com vagas disponíveis para as turmas de ginástica artística masculina, para crianças entre 6 e 10 anos. As aulas são gratuitas e acontecem no Complexo Poliesportivo Milton Fenley Azenha, o Centro Cívico, às segundas, quartas e sextas-feiras, das 15 às 18 horas, e às terças e quintas-feiras, das 15 às 16h30 e das 17 às 18h30.

A programação inclui as etapas iniciais da ginástica artística e os seis aparelhos da modalidade: solo, cavalo com alças, salto, argolas, barras paralelas e barra fixa.

O professor de ginástica artística da Secretaria de Esportes, Cláudio Godoy, falou sobre a importância da prática de esportes e o impacto que causa no desenvolvimento infantil. “Trabalhamos a autoconfiança dos alunos, a agilidade, o desenvolvimento motor e a disciplina. O esporte agrega tudo isso e muito mais. É extremamente importante essa influência no dia a dia das crianças”, disse.

“Temos aulas gratuitas em diversas modalidades e esperamos os meninos para preencherem as turmas. A aula é interativa, ágil e a programação foi elaborada pensando no melhor para nossas crianças”, ressaltou o secretário de Esporte, Marcio Leal.

