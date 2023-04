Atleta PCD de Nova Odessa é vice-campeão sul-americano e ouro no Arnold Classic

Atletas da Equipe Viper da modalidade luta de braço, também conhecida como “braço de ferro”, representaram Nova Odessa em duas competições no Expocenter Norte, em São Paulo: o Sul-Americano e o Arnold Classic, considerado o maior evento da América Latina. O destaque novaodessense foi Rodrigo Caetano Pinto, o Rodrigo da Coleta, que conquistou cinco medalhas no total.

Rodrigo foi vice-campeão em ambos os braços no Sul-Americano, no sábado (15/04), e faturou outras medalhas no domingo (16/04), pelo Arnold Classic – incluindo o ouro na categoria braço esquerdo +80k PCD (Pessoa com Deficiência), a prata na categoria direita e esquerda e o 3º lugar sênior +110k.

Outros atletas também competiram no domingo pelo Arnold Classic. Cassius Monrie de Oliveira ficou em 4º e 6º, respectivamente, no braço direito e no braço esquerdo. Welinton Rocha foi 4º lugar braço direito, categoria 80k. Já Miguel Garbelini foi 4º e 6º lugar, categorias braço esquerdo e braço direito, e Alex Adriano de Oliveira foi 6º nos dois braços.

“Foi o maior evento multiesportivo da América do Sul, com a participação de mais de 10 mil atletas de várias modalidades esportivas, incluindo o braço de ferro. Nossa equipe, a Viper, participou pela primeira vez, tendo um excelente desempenho nesse grandioso evento. Gostaríamos de agradecer ao prefeito Leitinho, à Secretaria de Esportes de Nova Odessa e a toda a equipe. Também agradecemos nossos patrocinadores, o Colégio Bandeirantes, cujo apoio foi fundamental para que os atletas pudessem realizar este sonho, obtendo esses resultados positivos”, comemorou Luis Carlos Sabino, diretor técnico da equipe.

Para o prefeito Cláudio Schooder (o Leitinho, que prestigiou o treino dos atletas no Ginásio de Esportes do Santa Rosa na última quinta-feira), “é uma imensa satisfação ver o excelente resultado da equipe de luta de braço”. “Parabenizamos o Rodrigo, os demais atletas que disputaram a competição, e também aos demais que fazem parte da Viper e comissão técnica, em especial o diretor Luis Sabino. Eles são verdadeiros campeões”, disse Leitinho.

A equipe Viper estará completa no 44º Campeonato Brasileiro de Luta de Braço Interclubes, que acontecerá dia 20/05 em Capivari e que vale classificação para o Arnold Classic do ano que vem. “E em julho disputaremos o Paulista, que é classificatório para o Brasileiro de Seleções, e garante vaga para disputar o Mundial”, completa o diretor técnico.

O calendário da CBLBH (Confederação Brasileira de Luta de Braço e Halterofilismo) prevê ainda a Copa Norte e Nordeste em julho, na Bahia; o Mundial do Casaquistão (entre agosto e setembro); Copa do Brasil (também em setembro); World Combat Games (em outubro, na Arábia Saudita) e Brasileiro Seleções (novembro). Lembrando que os atletas continuam procurando parcerias e patrocínios. Mais informações podem ser obtidas na sede da Secretaria de Esportes ou pelo telefone (19) 3498-1561.

