Manuela Ganciar conquista na Bolívia 1os pontos pro ranking mundial

O prefeito Leitinho Schooder recebeu essa terça-feira a tenista novaodessense Manuela Gonçalez Ganciar, de 18 anos.

Também estiveram presentes o secretário municipal de Esportes, Renan Reis, e o adjunto da pasta, José Henrique Carvalho. Ela retornou sábado da Bolívia, onde disputou o torneio juvenil da ITF (International Tennis Federation) em Santa Cruz de La Sierra, conquistando pontos no ranking mundial juvenil. A jovem atleta veio falar sobre sua carreira profissional, bem como dos próximos desafios, entre eles um torneio internacional em junho, nas cidades de Curitiba e Londrina.

“Estamos felizes em receber nossa ‘prata da casa’, a tenista Manuela Ganciar, que tem representado nossa cidade não só no Estado e no Brasil inteiro, como também fora do país. Parabenizamos pelas conquistas, pelo que ela tem feito pelo esporte de nossa cidade, e já deixamos o convite para que ela esteja presente na inauguração das nossas quadras, como forma de incentivar ainda mais crianças e jovens a treinarem essa bonita modalidade, que é o tênis”, disse o chefe do Executivo novaodessense.

Manuela, que atualmente ocupa a 1ª colocação no ranking da FPT (Federação Paulista de Tênis) e a 40ª no ranking da CBT (Confederação Brasileira de Tênis) na categoria sub-18 feminina, aguarda o ranqueamento do ITF (International Tennis Federation).

Ela esteve no gabinete acompanhada do irmão, o personal trainer Victor Ganciar. “Retornei no sábado da Bolívia. Como eu não tinha pontuação fora, precisei disputar dois qualifying (torneios classificatórios) para entrar na disputa da competição principal, onde eu acabei parando nas quartas de final”, disse Manu.

“O compromisso gestão do prefeito Leitinho é garantir esporte de qualidade para todos, com uma maior diversificação das modalidades, uma delas é o tênis. Em breve vamos inaugurar duas quadras e com a presença da nossa tenista Manuela”, comentou Renan.

“A pedido do prefeito Leitinho, vamos organizar um torneio inaugural das quadras, com jogos individuais e em duplas, abrindo espaço para os atletas de Nova Odessa e até de outras cidades da região”, acrescentou José Henrique de Carvalho.

QUADRAS DE TÊNIS

Avançam as obras das duas quadras municipais de tênis situadas ao lado do Ginásio de Esportes Jaime Nércio Duarte, no Jardim Santa Rosa, que foram retomadas pela atual gestão. Os equipamentos esportivos recebem investimento da ordem de R$ 240.978,85, através de recursos provenientes de emendas parlamentares destinadas ao Município para aplicação em ações de Esportes, Cidadania e Desenvolvimento.

Os trabalhos estão sendo executados pela Mariah Limpeza e Serviço Ltda, vencedora da segunda licitação. As quadras terão medidas oficiais para a prática da modalidade. Para garantir a melhor infraestrutura aos praticantes do tênis, os equipamentos esportivos contarão com dois vestiários (masculino e feminino), vestiário para campeonato, sala administrativa e espaço para lanchonete.

