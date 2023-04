Na Espanha, Lula diz querer concluir acordo Mercosul e União Europeia

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez, nesta terça-feira (25/4), o discurso de encerramento

do Fórum Empresarial Brasil-Espanha, em Madri. Em um pronunciamento de pouco mais de 30 minutos, ele defendeu parcerias entre instituições públicas e privadas, o protagonismo do Brasil no cenário mundial e a assinatura do acordo comercial entre Mercosul e União Europeia.

“O Brasil e os sócios do Mercosul estão engajados no diálogo para concluir as negociações com a União Europeia e esperamos ter boas notícias ainda este ano. É um acordo muito importante para todos e queremos que seja equilibrado e que contribua para a industrialização do Brasil”

Luiz Inácio Lula da Silva, presidente da República

“O Brasil e os sócios do Mercosul estão engajados no diálogo para concluir as negociações com a União Europeia e esperamos ter boas notícias ainda este ano. É um acordo muito importante para todos e queremos que seja equilibrado e que contribua para a industrialização do Brasil”, afirmou.



Lula chamou de “feliz coincidência” o fato de que o Brasil passará a ocupar a presidência semestral do Mercosul em julho enquanto a Espanha fará o mesmo no bloco europeu. Segundo ele, isso “permitirá avanços substantivos para a conclusão do acordo”. Para ele, a presidência espanhola na União Europeia deverá ajudar na conclusão do acordo.

PARCERIAS – Lula lembrou que, na última vez em que esteve na Casa da América em Madri, local onde houve o fórum desta semana, foi para falar sobre um programa de recuperação global após a pandemia da Covid-19. Na ocasião, em 2021, ele questionou sobre o desejo da humanidade de voltar à normalidade e lançou uma pergunta:

“Para qual normal a humanidade deseja voltar? Porque a verdade é que muito antes do primeiro caso da Covid 19, o mundo já estava doente, vítima de outros vírus igualmente nefastos: a desigualdade e o extremismo”, declarou o presidente. “Tenho plena consciência de que essa não é uma empreitada de um presidente só. Não podemos fazer sozinhos. É importante que a gente tenha um compromisso com toda a sociedade brasileira e aqui é que o setor privado desempenha um papel decisivo (…) porque só assim conseguiremos fazer o país crescer e melhorar a vida de milhões de cidadãos”.

Ele destacou que a Espanha é hoje o segundo maior investidor estrangeiro no Brasil, atrás apenas dos Estados Unidos. Atualmente, o estoque de investimentos espanhóis é de US$ 63 bilhões. Várias dessas empresas estiveram entre as participantes do fórum Brasil-Espanha, que terminou nesta terça.

“Ouvimos o relato de casos de sucesso de empresas espanholas no Brasil nos mais diversos setores: financeiro, comunicação, energético, infraestrutura e turismo. E esse sucesso não é só medido pelos resultados financeiros dessas companhias ou pelos lucros que trazem aos seus acionistas. É medido sobretudo pelo impacto positivo por meio da geração de emprego e distribuição de renda. A estabilidade política e o crescimento da economia brasileira voltarão a trazer excelente retorno as empresas espanholas”, disse.

PROTAGONISMO GLOBAL – Para o presidente, além do crescimento, é essencial que o Brasil retome seu papel não só nas relações internacionais, mas também na proteção ao meio ambiente, no enfrentamento das mudanças climáticas e em outras questões globais.

“O dado concreto é que eu voltei a governar o Brasil com o único objetivo, é uma obsessão: recuperar a credibilidade do Brasil diante do mundo, recuperar o processo democrático do Brasil e fazer com que o Brasil volta a ser protagonista, sobretudo na questão climática. O Brasil sabe o potencial que temos em qualquer forma de energia limpa. Um potencial extraordinário, que vamos utilizar para melhorar não só a capacidade produtiva do país, mas a vida do povo brasileiro”, destacou Lula.

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento