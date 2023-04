Câmara Santa Bárbara d’Oeste entrega Moção de Aplausos a Jota Júnior

Nesta terça-feira 25 a Câmara de Santa Bárbara d’Oeste entregou uma Moção de Aplausos ao jornalista e narrador esportivo Jota Júnior.

A homenagem reconhece a notável carreira do profissional, que por mais de 50 anos vem contribuindo para o jornalismo esportivo do Brasil. A Moção de Aplausos foi proposta pelo vereador Bachin Jr., companheiro de profissão de Jota Júnior, e aprovada pela Câmara Municipal de Santa Bárbara d’Oeste.

A trajetória de Jota Júnior inclui atuação nas Rádios Brasil e Luzes na cidade de Santa Bárbara d’Oeste, além de ter sido um dos grandes profissionais do Grupo Globo, onde trabalhou durante 24 anos e integrou o quadro de profissionais do Sportv desde março de 1999. Sua experiência de 40 anos na televisão inclui a cobertura de 10 Copas do Mundo, sendo um dos narradores mais respeitados e admirados do país. Os vereadores da Casa de Leis reconheceram a importância de Jota Júnior para a cultura e o esporte de Santa Bárbara d’Oeste, e afirmaram que sua trajetória serve de exemplo e inspiração para as novas gerações de jornalistas e narradores esportivos.

A Moção de Aplausos foi entregue em sessão solene na Câmara Municipal de Santa Bárbara d’Oeste, e contou com a presença de Jota Júnior, que agradeceu emocionado pela homenagem recebida.

Câmara recebe 25 alunos da AMEV nesta quinta-feira

A Câmara Municipal de Santa Bárbara d’Oeste recebe, nesta quinta-feira (27), um grupo de 25 alunos atendidos pela AMEV (Associação Assistencial para Melhoria de Vida). Essa visita guiada pelas dependências do Legislativo foi solicitada pela própria entidade, com o intuito de apresentar as dependências do Legislativo a essas crianças e adolescentes, com idades entre 4 e 13 anos.

Antes da visita guiada, os alunos serão recebidos no Plenário Dr. Tancredo Neves, onde assistirão a um vídeo institucional sobre a função dos parlamentares. A recepção desses estudantes será promovida pela Escola do Poder Legislativo Barbarense (EPLB), das 14h30 às 16h30.

EPLB – Instituída por meio da Resolução nº 01/2018, a EPLB oferece suporte de natureza técnico-administrativa às atividades da Câmara Municipal e tem como principal interesse a realização de programas de capacitação de servidores, de agentes políticos e de educação para a cidadania.

AMEV – Fundada em 2004, com o intuito de atender a população dos bairros Eldorado, Vista Alegre e adjacências, a AMEV tem como missão oferecer ações socioeducativas às crianças, adolescentes e às pessoas da terceira idade, bem como aos familiares, visando ao desenvolvimento integral desses alunos, instruindo-os para agirem como cidadãos e reforçando os laços de interação entre a família, escola e sociedade.

